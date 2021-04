Lis bezlitosny dla Hołowni. "Zaszczepiony. Ale dyplomu nie dali"

Dziennikarz przyjął szczepienie przeciwko COVID-19. informując o tym na Twitterze nawiązał do słynnego już szczepienia lidera Polski 2050, które wywołało lawinę mocno nieprzychylnych komentarzy.

Szczepienie Hołowni

Niedawno Szymon Hołownia przekazał, że w Wielką Sobotę przyjął szczepionkę Pfizera. Było to możliwe dzięki niedawnemu zamieszaniu w systemie rejestracji na szczepienia. Awaria została usunięta, ale dzięki niej Hołownia mógł zapisać się i otrzymać swoją dawkę preparatu. Na polityka spadła fala krytyki.

O fakcie zaszczepienia Hołownia poinformował w mediach społecznościowych. Polityk zapewnił, że zanim ruszył na szczepienie, upewnił się dzwoniąc na infolinię, czy w przypadku jego rezygnacji ze szczepienia w wyznaczonym terminie, jego szczepionka przypadnie jakiemuś seniorowi. "Usłyszałem, że to tak nie działa, że albo przyjadę, albo będzie wolny termin i ryzyko zmarnowania dawki" – przekazał były kandydat na prezydenta.

Po otrzymaniu szczepionki polityk pochwalił się tym w mediach społecznościowych. Na zdjęciu zamieszczony w sieci widać jak Hołownia trzyma "dyplom dzielnego pacjenta" – upominek wręczany dzieciom, które bez marudzenia i płaczu zniosły badanie lub szczepienie.

Mimo wyjaśnień, co do okoliczności otrzymania szczepionki, Hołownia spotkał się z ostrą krytyką. Wielu zarzuciło mu, że wykorzystując błąd w systemie wszedł w kolejkę przed wieloma seniorami, którzy jeszcze nie zostali zaszczepieni. Część komentatorów porównała go do Ryszarda Petru, a jego zaszczepienie – do słynnych wakacji na Maderze byłego lidera Nowoczesnej.

Jeden z ostrzejszych komentarzy pod adresem Hołowni wygłosił Marek Jakubiak. Polityk na antenie TVP Info pytał, czy lider Polski 2050 wie, na czym polega polityka. Teraz do grona kpiących z polityka dołączył Tomasz Lis.

"Dyplomu nie dali"

Dziennikarz zamieścił na Twitterze wpis ze zdjęciem. Na fotografii widać, jak redaktor naczelny "Newsweeka" przyjmuje szczepionkę. W tweecie Lis nawiązał do sytuacji z Szymonem Hołownią, kpiąc zwłaszcza z dyplomu "dzielnego pacjenta", którego dziennikarz nie trzymał.

"Zaszczepiony. Ale dyplomu „Dzielny pacjent” nie dali. Może jestem niedzielny." – napisał Lis.

twitterCzytaj też:

Media atakują syna Szydło. Zaskakujący komentarz LisaCzytaj też:

Zaskakujące słowa Lisa. Pisze o "fanatycznym lewactwie"