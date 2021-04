Wręczono medale za długoletni staż małżeński. Spychalski zakpił z Trzaskowskiego

Jak czytamy na stronie Kancelarii Prezydenta, Medal za Długoletnie Pożycie ustanowiony został w 1960 roku. Nadawany jest osobom, które przeżyły 50 lat w jednym związku małżeńskim.

Spychalski o tłicie Trzaskowskiego

Właśnie to odznaczenie dla par ze stolicy wręczył dzisiaj prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.

„Dziś wręczyłem warszawskim parom medale za długoletni staż małżeński, dokładnie za 50 lat. Każde takie wydarzenie to duży zastrzyk pozytywnych emocji” – relacjonuje na Twitterze polityk.

„Bo kto jak kto, ale nasi seniorzy są zawsze uśmiechnięci i pełni energii! Gratuluję i życzę kolejnych szczęśliwych lat!” – dodaje Trzaskowski.

Na wpis prezydenta Warszawy odpowiedział rzecznik prezydenta Andrzeja Dudy – Błażej Spychalski.

„Serdecznie gratulujemy wszystkim odznaczonym! Jest moc! Niemniej trochę dziwne, ale zapomniał Pan Rafał Trzaskowski dodać że te wręczane przez Pana medale zostały nadane przez Prezydenta Andrzeja Dudę” – napisał Spychalski.

Rzecznik prezydenta o incydencie z samolotem

Spychalski odniósł się także w specjalnym oświadczeniu do doniesień medialnych na temat incydentu, do którego miało dojść kilak miesięcy temu. We wtorek Wirtualna Polska opisała zdarzenie, do jakiego miało dojść na pokładzie samolotu LOT wynajętego przez Kancelarię Prezydenta RP.

Załoga samolotu, na pokładzie którego znajdował się prezydent Andrzej Duda oraz kilku polityków obozu rządowego, złamała przepisy, starając się przez ponad cztery minuty wzbić się w powietrze bez asysty wieży kontroli lotów – czytamy na wp.pl. Oznacza to, że prezydencki samolot przez kilka minut leciał bez kontroli z ziemi. Następnie politycy Zjednoczonej Prawicy mieli, jak relacjonuje portal, starać się, by te informacje nie wyszły na światło dzienne.

Sytuacja opisana przez WP wzburzyła polityków opozycji, którzy zaczęli domagać się zdecydowanych działań ze strony rządu. Jeden z posłów KO zadeklarował, że zwróci się do marszałek Sejmu Elżbiety Witek o zwołanie posiedzenia podkomisji w tej sprawie. Z kolei Cezary Tomczyk zapowiedział zawiadomienie w tej sprawie prokuratury.

