Niewykorzystane dawki dla wszystkich chętnych. Opublikowano rozporządzenie

O publikacji rozporządzenia poinformował na Twitterze szef KPRM, pełnomocnik rządu ds. szczepień Michał Dworczyk.

"Zgodnie z zapowiedziami opublikowaliśmy rozporządzenie, które umożliwia szczepienie każdej osoby powyżej 18. r.ż. w sytuacji zagrożenia zmarnowania szczepionki. Nie tylko przyspieszamy zapisy, ale także dostosowujemy system do bieżącej sytuacji ułatwiając zaszczepienie" – napisał polityk.

Zmiany w harmonogramie szczepień

Od poniedziałku przyspieszamy i będzie rejestracja na szczepienie każdego dnia dwóch roczników – poinformował dzisiaj na konferencji prasowej Dworczyk.

– 28 kwietnia uruchomimy rejestrację dla osób między 30 a 39 rokiem, tych osób, które wcześniej – między styczniem a marcem – zgłosiły za pośrednictwem formularza elektronicznego gotowość do zaszczepienia się – tłumaczył polityk. Dworczyk podkreślił, że takich osób jest nieco ponad 400 tysięcy.

– Te osoby przez to, że zgłosiły się wcześniej, będą miały teraz priorytetową możliwość zarejestrowania się na szczepienie – zaznaczył minister.

Poinformował również, że 4 maja rozpocznie się taka rejestracja dla osób między 18 a 29 rokiem życia. Jak dodał, to grupa ok. 340 tysięcy osób. – I to są też oczywiście osoby, które między styczniem a marcem zarejestrowały się jako osoby gotowe do przyjęcie szczepionki – zaznaczył Dworczyk.

– Do soboty realizujemy program przedstawiony dwa tygodnie temu. Od poniedziałku przyspieszamy. Od poniedziałku będziemy rozpoczynali rejestracje każdego dnia dwóch roczników. W związku z tym zaczynamy rocznik 1974 i 1975 – w poniedziałek 26 kwietnia – oświadczył Dworczyk we wtorek podczas konferencji prasowej.

– Później kolejne roczniki aż do 7 maja. 7 maja, 8 i 9 maja będziemy uruchamiali po trzy roczniki. To są najmłodsi Polacy, którzy mogą się szczepić. I de facto od 9 maja już wszyscy będą mieli wystawione e-skierowania, wszyscy będą mogli się rejestrować na kolejne terminy szczepień – dodał szef KPRM.