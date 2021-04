Prezydent Duda zwołuje odprawę ws. Ukrainy

"Prezydent Andrzej Duda zwołał na dziś odprawę z udziałem MON, dowódców wojskowych oraz szefów służb w celu omówienia aktywności rosyjskiej przy granicy z Ukrainą. Siły Zbrojne wraz z sojusznikami stale monitorują zagrożenia za naszą wschodnią granicą" – poinformował na Twitterze szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Paweł Soloch.

Koncentracja rosyjskich wojsk

Na Krymie oraz wschodzie Ukrainy obecnie ma miejsce największa koncentracja rosyjskich wojsk od 2014 roku. Zdaniem strony ukraińskiej Rosjanie zgromadzili przy granicy ok. 50 tysięcy żołnierzy i ciężki sprzęt, jednak w najbliższych dniach ta liczba może zwiększyć się nawet do 120 tysięcy. W sobotę w Paryżu doszło do spotkania prezydenta Ukrainy Włodymyra Zełeńskiego z Emmanuelem Macronem i Angelą Merkel w ramach tak zwanego "formatu normandzkiego". Tematem spotkania była agresywna postawa Federacji Rosji na wschodzie Ukrainy. Europejscy przywódcy wezwali Władimira Putina do wycofania swoich wojsk z ukraińskiej granicy.

Tusk: Trzeba zablokować Nord Stream II

Głos w tej sprawie zabrał były premier, a obecnie szef Europejskiej Partii Ludowej, Donald Tusk.

"Jeśli naprawdę chcesz powstrzymać rosyjską agresję przeciw Ukrainie, musisz zatrzymać Nord Stream II. Nic bardziej prostego" – napisał na Twitterze.

Weber o Nord Stream II

Wcześniej do kwestii Nord Stream II odniósł się szef frakcji Europejskiej Partii Ludowej w Parlamencie Europejskim. Manfred Weber udzielił wywiadu sieci Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND). – Jeżeli nastąpiłaby eskalacja sytuacji na wschodniej Ukrainie, Nord Stream 2 byłby już nie do utrzymania – ocenił Weber.

W tej samej rozmowie europoseł zaproponował jednak, żeby kończyć budowę Nord Stream 2, ale uzależnić przesyłanie gazu od dalszego zachowania Kremla wobec Ukrainy.

