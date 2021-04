Gowin na marszałka Sejmu, Kosiniak-Kamysz na premiera. "Na stole leży projekt"

Wicepremier i lider partii Porozumienie, Jarosław Gowin w trakcie środowej konferencji prasowej w Sejmie przyznał, że jego formacja nie spodziewa się przedterminowych wyborów. – Dzisiaj wszyscy politycy, politycy obozu rządowego i politycy opozycji, powinniśmy się koncentrować na dwóch sprawach. Walce z pandemią i walce o przywrócenie rozwoju gospodarczego. Polska potrzebuje spójnego, sprawnego rządu mającego za sobą stabilną większość parlamentarną. Taką stabilną większość może, chociaż ostatnio różnie z tym bywa, zapewnić tylko jeden obóz, obóz Zjednoczonej Prawicy. Chcę powiedzieć jednoznacznie, w tym parlamencie jedyną alternatywą dla rządu ZP są przedterminowe wybory – powiedział polityk.

Gowin poinformował również, że wkrótce odbędzie się seria piętnastu konferencji programowych, a na przełomie maja i czerwca odbędzie się kongres programowy Porozumienia.

Rząd techniczny? Zgorzelski: projekt leży na stole

Sytuację w Zjednoczonej Prawicy komentował w Sejmie wicemarszałek Piotr Zgorzelski. Jak mówił, rozmowy dotyczące obecnej sytuacji trwają także ze środowiskiem Jarosława Gowina.

– Na stole leży jasny projekt: Jarosław Gowin na marszałka Sejmu, Władysław Kosiniak-Kamysz na premiera. To jest projekt rządu technicznego, który ma przygotować Polskę do wyborów. O tym mówimy wtedy, kiedy prawica się kłóci – oświadczył.

Jak dodawał, musi istnieć jakieś środowisko polityczne, które pokazuje drogę wyjścia z sytuacji. – My takim środowiskiem jesteśmy – podkreślił.

Kierwiński: Panie wicepremierze, trochę więcej odwagi

Do sprawy odniósł się również poseł Koalicji Obywatelskiej Marcin Kierwiński. – Jarosław Gowin przez pięć lat pomagał PiS-owi demolować Polskę. Dziś może trochę tej winy z siebie zmyć. Jeżeli doprowadzi do odejścia Kaczyńskiego, to trochę tej winy zmaże z siebie, natomiast trzeba trochę więcej odwagi – mówił polityk w Sejmie.

– Panie premierze Gowin, trochę więcej odwagi, śmiało do przodu. Już wie pan, że Jarosław Kaczyński i tak prędzej, czy później będzie chciał wyrzucić pana z polityki. Chciał panu zabrać partię, czas na odważne decyzje – zwrócił się do Gowina.

Czytaj też:

Trzaskowski wybaczyłby Gowinowi: Nie wykluczam współpracy z nim, żeby zakończyć rządy PiSCzytaj też:

Sawicki o planach Kaczyńskiego: Być może nawet oddałby władzę rządowi technicznemu