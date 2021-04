Senator PiS: Opozycja może liczyć tylko na taki scenariusz

Maria Koc wskazywała w rozmowie z prowadzącym program, że Koalicja Obywatelska oraz pozostałe partie opozycyjne upatrują swojej szansy na przejęcie władzy w przedterminowych wyborach. Tym samym oczekiwanie wśród posłów opozycji na coraz większy konflikt w Zjednoczonej Prawicy jest duże. Jednak senator PiS przekonuje, że taki scenariusz jest niemożliwy.

Tarcia w Zjednoczonej Prawicy

Podczas niedawnego wywiadu dla "Gazety Polskiej" lider PiS nie ukrywał, że rządowa koalicja przechodzi trudne chwile. – Nie będę ukrywał prawdziwej sytuacji – mamy napięcia w koalicji – powiedział polityk.

Jarosław Kaczyński podkreślił, że większość polityków Zjednoczonej Prawicy zdaje sobie sprawę z faktu, że dla obecnego układu sił nie ma realnej alternatywy. To jednak powoduje, że koalicjanci PiS zaczynają rozpychać się łokciami i uważają, że "mogą stawiać daleko idące żądania".

Zapytany o przyspieszone wybory Kaczyński przyznaje, że nie można wykluczyć takiej opcji, zastrzega jednak, że on sam jest zwolennikiem dotrwania do końca kadencji.

Nie ma alternatywy dla Zjednoczonej Prawicy

Do różnicy zdań, jaka istnieje w koalicji rządzącej odniosła się senator Maria Koc. Jej zdaniem, choć konflikt w Zjednoczonej Prawicy jest realny, to jednak nie będzie on skutkował przyśpieszonymi wyborami. Nie spełnią się tym samym oczekiwania polityków opozycji.

– Środowiska opozycyjne bardzo liczą na to, że coś wydarzy się w Zjednoczonej Prawicy i dojdzie do wcześniejszych wyborów. Opozycja, która nie ma programu i wiarygodności może liczyć tylko na taki scenariusz. Moim zdaniem jest on niemożliwy – stwierdziła Koc.

– Zjednoczona Prawica przechodzi różne kryzysy i ciężkie sytuacje, ale jednak zdaje sobie doskonale sprawę, że nie ma alternatywy – dodała.

Nowa umowa koalicyjna?

Polityk odniosła się również do medialnych doniesień dotyczących pomysłów na nową umowę koalicyjną między PiS a Solidarną Polską i Porozumieniem. Zdaniem senator jest to pomysł wart rozważenia.

– Sytuacja w koalicji trochę zmieniła się od wyborów i być może jakieś nowe warunki muszą być zapisane, aby zapewnić nam stabilizacje. Jest ona potrzebna na ponad dwa lata. Trzeba usiąść do stołów, dyskutować i trzymać się warunków umowy, aby wyprowadzić Polskę z pandemii i spowolnienia gospodarczego – powiedziała.

