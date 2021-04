Saryusz-Wolski o problemach państw UE: To jeszcze kilka miesięcy

Jacek Saryusz-Wolski w rozmowie dla platformy VOD "Gazety Polskiej" podkreślił, że istnieje prawdopodobieństwo, że część krajów nie zdąży przedstawić swoich planów odbudowy do 30 kwietnia. – Możemy spodziewać się dalszych perturbacji na tym kierunku – ocenił europoseł.

Krajowy Plan Odbudowy

Przypomnijmy, że w ramach unijnego Funduszu Odbudowy Polska będzie miała do dyspozycji ponad 57 mld euro (23,9 mld euro dotacji i 32,3 mld euro pożyczek), ale podstawą do sięgnięcia po te środki będzie Krajowy Plan Odbudowy (KPO), który musi przygotować każde państwo członkowskie. Obecnie decyzja o zwiększeniu zasobów własnych UE, by możliwe było uruchomienie Funduszu Odbudowy wymaga ratyfikacji parlamentów poszczególnych państw.

Kwestia ratyfikacji Planu jest przyczyną tarć w Zjednoczonej Prawicy. Solidarna Polska nie chce zgodzić się na przyjęcie narzuconej przez Unię struktury pomocowego funduszu. Kością niezgody są zwłaszcza pożyczki. Politycy Zbigniewa Ziobry obawiają się, że w przyszłości Polska będzie musiała spłacać kwoty zaciągnięte np. przez państwa południowej Europy należące do Unii. Solidarna Polska zapowiada, że nie poprze KPO.

Zdaniem Saryusz-Wolskiego cała procedura akceptacji przez UE krajowych planów odbudowy poszczególnych krajów członkowskich może przeciągnąć się na kolejne miesiące. Polityk podał przykład Włoch.

– Najbardziej opóźniona nie jest jednak sama ratyfikacja, a przedstawianie Krajowych Planów Odbudowy. Miało się to dokonać do 30 kwietnia, a niektóre kraje jak na przykład Włochy, już sygnalizują, że nie zdążą – powiedział.

– Wobec planów niektórych krajów Komisja Europejska zgłasza zastrzeżenia i wręcz mówi, że ważniejsza jest jakość tych planów niż szybkość. Możemy spodziewać się dalszych perturbacji na tym kierunku – dodał.

Salomonowy werdykt

Saryusz-Wolski odniósł się także do środowego werdyktu niemieckiego Trybunału Konstytucyjnego dotyczącego ratyfikacji unijnego Funduszu Odbudowy. Polityk określił decyzję sędziów jako "kazuistyczny".

– Jeżeli chodzi o ten niemiecki werdykt Trybunału Konstytucyjnego, to jest taki bardzo dziwny, kazuistyczny werdykt. Trudno go szczegółowo odczytać. On w zasadzie mówi, że zastrzeżenia do ratyfikacji są zasadne, ale niezależnie od tego, jaki wyrok zapadnie, to na razie wydaje się, że szkody związane z nieratyfikowaniem są dużo większe, niż szkody związane z ratyfikowanym. Trochę taki salomonowy werdykt – ocenił.

