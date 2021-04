Bielan o relacjach Kaczyńskiego z Ziobrą: Mają dobry kontakt

Piotr Muller zaprzeczył w środę w TVP1, by był plan odwleczenia głosowania nad Funduszem Odbudowy do czerwca, tak by Polska była jedynym krajem, który nie ratyfikował umowy, co z kolei ma wywrzeć presję na opozycję. – Realnie ustawa będzie głosowana w maju – poinformował. Solidarna Polska zapowiada, że nie podniesie ręki za projektem. PiS musi więc liczyć na poparcie opozycji.

W tym kontekście europoseł Adam Bielan pytany był w środę wieczorem w TVN24 o relacje pomiędzy wicepremierem Jarosławem Kaczyńskim a ministrem sprawiedliwości i przewodniczącym Solidarnej Polski Zbigniewem Ziobrą.

– Myślę, że premier Kaczyński ma dobry kontakt z ministrem Ziobrą. Widzieliśmy dzisiaj na posiedzeniu Rady Ministrów. Tam była chyba długa dyskusja między innymi na ten temat. Mają bieżący kontakt dobry – ocenił polityk.

Bielan: Putin przynajmniej wybory organizuje

Bielan odniósł się również do sytuacji w Porozumieniu i poinformował, że złoży zażalenie na decyzję sądu ws. odmowy zajęcia się jego wnioskiem.

–Niczego nie przegrałem. Sędzia w pierwszej instancji odmówiła zajęcia się naszym wnioskiem od strony merytorycznej. Złożymy zażalenie. Jestem przekonany, że w drugiej instancji ta sprawa będzie rozpatrzona merytorycznie. Stwierdzenie, że wniosek o wygaśnięcie kadencji Gowina może skierować tylko sam Gowin, jest absurdalne i oznaczałoby, że każdy lider partii politycznej w Polsce może rządzić dożywotnio, nie organizując wyborów – ocenił. – Nawet Putin organizuje wybory – stwierdził.

"Potrzebny jest nacisk na Putina"

Europoseł odniósł się również do działań prezydenta Rosji Władimira Putina wobec Ukrainy. Na Krymie oraz wschodzie Ukrainy obecnie ma miejsce największa koncentracja rosyjskich wojsk od 2014 roku. Zdaniem strony ukraińskiej Rosjanie zgromadzili przy granicy ok. 50 tysięcy żołnierzy i ciężki sprzęt, jednak w najbliższych dniach ta liczba może zwiększyć się nawet do 120 tysięcy.

– Stanowisko Polski ws. obecności rosyjskiej na wschodzie Ukrainy, jak i budowy drugiej nitki Nord Stream 2, jest znane. Na Ukrainie niedawno gościł nasz minister spraw zagranicznych, wspierając Ukrainę w walce o niepodległości i suwerenność terytorialną. W tych dniach gości tam także wicemarszałek Małgorzata Gosiewska. Potrzebny jest nacisk na te państwa z koalicji zachodniej, które wyłamują się z solidarnej polityki nacisków na Putina – ocenił Bielan

