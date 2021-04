Zmiana w zapisach na szczepienia. Ważna informacja dla 40-latków

"W związku ze zbliżającą się rejestracją rocznika 1973, uwalniamy możliwość dowolnego wyboru terminu dla wszystkich osób w wieku 40-49 lat, które wypełniły formularz zgłoszenia chęci na szczepienia i miały wystawione e-skierowanie 31.03.2021 r." – przekazano na prowadzonym przez Centrum Informacyjne Rządu na Twitterze koncie SzczepimySię.

Od czwartku na szczepienie przeciw COVID-19 mogą rejestrować się osoby urodzone w 1971 r. Rocznik 1973 będzie mógł rejestrować się od 24 kwietnia.

Polscy pacjenci otrzymują cztery szczepionki przeciw COVID-19. Szczepionki firm Pfizer/BioNTech, Moderna i AstraZeneca są dwudawkowe, zaś preparat opracowany przez Janssen Pharmaceutica NV, firmę z pionu farmaceutycznego Johnson & Johnson, wymaga podania jednej dawki.

Zmiany w kalendarzu szczepień

We wtorek Dworczyk przedstawił nowy harmonogram rejestracji na szczepienia, który przewiduje, że od poniedziałku 26 kwietnia każdego dnia będzie się odbywać rejestracja dwóch roczników. Jak zapowiedział, od 9 maja wszyscy dorośli Polacy będą mieli wystawione już e-skierowania.

I tak w poniedziałek 26 kwietnia będą się mogły zarejestrować osoby urodzone w latach 1974-1975, we wtorek 27 kwietnia roczniki 1976 i 1977, w środę 28 kwietnia urodzeni w 1978 i 1979 roku, w czwartek 29 kwietnia roczniki 1980 i 1981, w piątek 30 kwietnia – 1982 i 1983, a w sobotę 1 maja urodzeni w latach 1984-1985.

W kolejnym tygodniu w poniedziałek 3 maja będą mogły się zarejestrować roczniki 1986 i 1987, we wtorek 4 maja urodzeni w latach 1988-1989, w środę 5 maja z lat 1990 i 1991, w czwartek 6 maja ci urodzeni w 1992 i 1993 roku, w piątek 7 maja roczniki od 1994 do 1996, w sobotę 8 maja urodzeni pomiędzy 1997 a 1999 roku, a w niedzielę 9 maja roczniki od 2000 do 2003.

