Kaczyński zwrócił się do Ziobry. Kulisy posiedzenia rządu

Kulisy wczorajszego posiedzenia rządu opisuje Onet. Według ustaleń portalu lider Solidarnej Polski Zbigniew Ziobro znalazł się pod presją prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego, który naciskał, żeby zakończyć spór o Fundusz Odbudowy i Krajowy Plan Odbudowy.

– Prezes (Kaczyński - red.) miał przemówienie trochę jak Piłsudski. Mówił, że fundusz to gigantyczna szansa, że nie można jej zmarnować, trzeba to poprzeć. Zwracał się oczywiście do Ziobry – przekazał informator Onetu. Dodał, że rozmowa była bardzo twarda.

Ziobro "podał cenę"?

Podczas posiedzenia szef Solidarnej Polski miał przypomnieć o ustawach, które od miesięcy leżą w sejmowej zamrażarce. – Niektórzy odczytali to w ten sposób: "Ziobro podał cenę" (za uzyskanie głosów SP - red.) – usłyszeli dziennikarze Onetu.

Polityk Solidarnej Polski przekonuje, że to "bzdura". – Nie przehandlujemy tego za ustawy. Szef po prostu przypomniał, jak działa koalicja. A właściwie, że nie działa. Rada koalicji się nie spotyka, tematy są narzucane z góry i cały czas chcą nas stawiać pod ścianą – powiedział.

Spotkanie znów bez rezultatu

Według Onetu, negocjacje zakończyły się niczym. Niebawem ma dojść do kolejnego spotkania liderów koalicji Zjednoczonej Prawicy.

Największą częścią Funduszu Odbudowy jest Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności (RRF – Recovery and Resilience Facility). W ramach tego pakietu Polska ma otrzymać w sumie 58,1 mld euro – prawie 23,9 mld euro w formie dotacji oraz 34,2 mld euro w pożyczkach. Czas na wykorzystanie tych pieniędzy rząd ma do 2026 roku.

Czytaj też:

Sobolewski o Funduszu Odbudowy: Liczę na to, że głosy Zjednoczonej Prawicy wystarczą