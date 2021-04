Grupa Żydów łamała obostrzenia na lotnisku Chopina. Jest nagranie

"Będę pisał do władz lotniska w celu wyjaśnienia, dlaczego ci ludzie nie muszą przestrzegać restrykcji sanitarnych, które akurat na lotniskach są bardzo rygorystycznie pilnowane przez ochronę" – napisał Jakub Mikołajek, który udostępnił film na Facebooku. "Wyobrażacie sobie tłum Polaków ze śpiewami na ustach, na przykład kibiców, w takiej samej sytuacji w takim miejscu?!" – dodał.

Internauci: Gdzie była policja?

Na nagraniu widać dziesiątki osób żydowskiego pochodzenia, tańczących i śpiewających w hali terminala Lotniska im. Fryderyka Chopina na warszawskim Okęciu. Mężczyźni nie przestrzegają dystansu, a część ma nieprawidłowo założone maseczki.

Nagranie wywołało lawinę komentarzy w mediach społecznościowych. Internauci pytają m.in. dlaczego nie interweniowała policja. Autentyczność filmu potwierdził w rozmowie z Polsat News rzecznik lotniska Piotr Rudzki. Tłumaczył, że film został nagrany 19 kwietnia, czyli w dzień 78. rocznicy wybuchu powstania w getcie warszawskim.

Rzecznik lotniska wyjaśnia

– To jest grupa, która podróżowała przez Warszawę tranzytem. Podróżowali wielką grupą, długodystansowym lotem. Na lotnisku przebywali bardzo krótko, nie przekraczali polskiej granicy – poinformował Rudzki. Jak przyznał, "naganne jest to, że osoby nie przestrzegały dystansu, jednak nie jesteśmy w stanie fizycznie nikogo do tego zmusić".

Rzecznik stwierdził, że na Okęciu pojawiają się komunikaty dźwiękowe oraz oznaczenia informujące o konieczności zachowania odstępu i noszenia maseczek. – Będziemy podejmować działania, żeby taka sytuacja nie powtórzyła się w przyszłości – zapewnił Rudzki.

