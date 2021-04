Zawieszony dyrektor z Łodzi otrzymał odznaczenie od ministra Czarnka

Jakóbek został zawieszony po tym, jak w wyniku zastosowania stworzonego przez niego regulaminu, kilku uczennicom przyznano punkty karne na umieszczanie w awatarze symbolu Strajku Kobiet. Zdaniem Kuratorium Oświaty w Łodzi dyrektor miał prawo wprowadzić takie rozwiązania. Innego zdania są władze Łodzi, które zawiesiły Jakóbka. Teraz dyrektor otrzymał od ministra edukacji i nauki odznaczenie.

Symbol Strajku Kobiet

Dyrektor stworzył "Regulamin umieszczania symboliki w awatarach na szkolnej platformie Teams w XXXIV Liceum Ogólnokształcącym im. Krzysztofa Kieślowskiego w Łodzi". Regulamin wszedł w życie 1 lutego. Zakazuje on m.in. umieszczania znaku graficznego bądź jego fragmentów, które nawiązują m.in. do partii i organizacji politycznych, wszelkiego rodzaju stowarzyszeń, a także "symboli i znaków graficznych o wydźwięku wulgarnym, obscenicznym, ośmieszającym innych". Choć w regulaminie nie wymieniono wprost symbolu Strajku Kobiet, czyli czerwonego pioruna, to jedna z uczennic, która otrzymała punkty karne, twierdziła, że to właśnie o ten znak chodziło.

W sprawie interweniowały władze Łodzi, które są organem prowadzącym XXXIV Liceum Ogólnokształcące.

"Małgorzata Moskwa-Wodnicka, wiceprezydent Łodzi odpowiedzialna za edukację, skierowała do Komisji Dyscyplinarnej Nauczycieli przy Wojewodzie Łódzkim wniosek o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego w związku z uchybieniem godności zawodu nauczyciela" – poinformował urząd miasta.

Odznaczenie dla dyrektora

W czwartek Ministerstwo Edukacji i Nauki poinformowało, że Jakóbek otrzymał od Przemysława Czarnka medal Komisji Edukacji Narodowej. W uzasadnieniu podkreślono, że odznaczenie zostało przyznane za "szczególne zasługi dla oświaty i wychowania".

"Decyzją Ministra Edukacji i Nauki @CzarnekP medalem Komisji Edukacji Narodowej, za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania odznaczony zostaje Pan Dariusz Jakóbek, dyrektor Liceum Ogólnokształcącego nr 34 w Łodzi" – napisano na profilu MEiN na Twitterze.

Czytaj też:

