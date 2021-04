Prezes PiS spotkał się z premierem Słowenii

Na twitterowym profilu Prawa i Sprawiedliwości pojawiła się fotografia dokumentująca spotkanie Jarosława Kaczyńskiego i Janeza Jansy. Wicepremier, prezes PiS i szef rządu Słowenii rozmawiali w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Nie podano jednak szczegółowych tematów spotkania obu polityków.

Premier Słowenii: Polska szanuje zasady państwa prawa

Wcześniej doszło do rozmowy premierów Mateusza Morawieckiego i Janeza Jansy.

– Jestem bardzo wdzięczny za zorganizowanie tego spotkania. Jesteśmy w trakcie walki z epidemią, ale musimy również zajmować się innymi kwestiami, bez których życie nie może funkcjonować – powiedział Jansa na wspólnej konferencji prasowej z premierem Mateuszem Morawieckim w KPRM.

– Jako premier rządu Słowenii jestem z wizytą w Warszawie po raz czwarty. Zawsze, kiedy tutaj przyjeżdżam, obserwuję bardzo duży rozwój i szczerze gratuluję tego rozwoju. Bardzo dokładnie śledzę to, co dzieje się w Polsce, historię Polski, szczególnie dlatego, że odwaga Polaków w czasie walki o wolność przeciwko nazistom i komunistom jest inspiracją dla następnych pokoleń – podkreślił.

– Rozmawialiśmy również o państwie prawa. Głośno mogę powiedzieć, że Polska jest dla nas państwem, które szanuje zasady państwa prawa, ma dynamiczną i ugruntowaną demokrację, o którą bardzo walczyła – stwierdził szef słoweńskiego rządu.

"Słowenia to wypróbowany sojusznik"

Mateusz Morawiecki powiedział, że Słowenia to dobry, sprawdzony sojusznik, z którym Polska ma zbieżne interesy w ramach UE.

– Polska i Słowenia skutecznie domagały się przyspieszenia dystrybucji szczepionek i tutaj nasza presja na Komisję Europejską, na Radę Europejską była bardzo skuteczna. Mamy dzisiaj coraz więcej dostępnych szczepionek". W tej kwestii nie mogliśmy stać z boku, tylko razem, ramię w ramię, razem z Janezem, razem z Grupą Wyszehradzką po to, aby jak najszybciej móc zaszczepić wystarczająco dużą liczbę ludności – podkreślał.

W jego ocenie, "to kolejny dowód na to, że silna Unia może być tylko siłą państw członkowskich – państw członkowskich, które są świadome swoich interesów, ale także zależności pomiędzy sobą nawzajem i we współpracy, wypracowujących najlepsze mechanizmy odpowiedzi na zagrożenia zewnętrzne, jak również na szansę po stronie społecznej, gospodarczej, które się pojawiają".

