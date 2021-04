Jak realnie wprowadzić limity klientów w sklepach? "S": Zakaz wejścia bez koszyka

"Krajowy Sekretariat Banków, Handlu i Ubezpieczeń NSZ "S" wystosował do premiera Mateusza Morawieckiego pismo, w którym wyraża niepokój związany ze skutkami obostrzeń wprowadzonymi Rozporządzeniem Rady Ministrów z 19 marca 2021 roku" – czytamy na stronie internetowej związku.

Do sklepu tylko z wózkiem?

"Z naszej wiedzy pozyskanej od pracowników zatrudnionych w sieciach handlowych, w tym członków organizacji związkowych, wynika, że limity nie są przestrzegane przez pracodawców oraz nie są weryfikowane przez odpowiednie organy kontrolne. Limity te niejednokrotnie są określane od wielkości całkowitej powierzchni sklepu czy obiektu handlowego, wraz z zapleczem magazynowym, socjalnym czy parkingiem, w tej sposób stają się fikcją" – wskazano w liście do szefa rządu.

Dlatego związkowcy zaproponowali nowy sposób "dopuszczania klientów" do zakupów. Sposób ten ma pozwolić na realne przestrzeganie wprowadzonych limitów, co przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa zarówno pracowników sklepów, jak i klientów. Handlowa "Solidarność" postuluje "ustalenie limitu koszyków/wózków" oraz wprowadzenie zasady, że klient nie może wejście do sklepu bez wózka lub koszyka.

Obostrzenia w sklepach

Obecnie centra i galerie handlowe są zamknięte, z wyjątkiem m.in.: sklepów spożywczych, aptek i drogerii, salonów prasowych, księgarni. Nie działają także duże sklepy meblowe i budowlane (o powierzchni powyżej 2 000 m2).

W placówkach handlowych, które działają, obowiązują limity osób: 1 osoba na 15 m2 – w sklepach do 100 m2 oraz 1 osoba na 20 m2 – w sklepach powyżej 100 m2.

W sklepach obowiązuje nakaz zasłaniania nosa i usta oraz dezynfekcji rąk.

