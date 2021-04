Tuleya zostanie doprowadzony na przesłuchanie? Izba Dyscyplinarna SN wznowiła obrady

Izba Dyscyplinarna rozpatruje wniosek prokuratury o zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie sędziego Igora Tulei na przesłuchanie.

Posiedzenie Izby Dyscyplinarnej

Prokuratura wystąpiła do Sądu Najwyższego o zgodę na przymusowe doprowadzenie Igora Tulei, ponieważ ten już trzykrotnie nie stawił się na przesłuchanie. Tuleya utrzymuje bowiem, że Izba Dyscyplinarna jest nielegalna i nie ma zamiaru stosować się do jej orzeczenia. Śledczy chcą go przesłuchać w sprawie ujawnienia informacji z postępowania z 2017 roku.

Procedowanie w tej sprawie rozpoczęło się w środę, 21 kwietnia, na posiedzeniu niejawnym, jednak 12 godzin obrad nie przyniosło rozstrzygnięcia. W związku z tym została ogłoszona przerwa. Izba Dyscyplinarna zebrała się ponownie w czwartek 22 kwietnia.

Immunitet Tulei

Przypomnijmy, że w listopadzie 2020 roku Izba Dyscyplinarna SN na wniosek Prokuratury Krajowej uchyliła immunitet sędziego Tulei.

Powodem działania prokuratury było podejrzenie ujawnienia informacji ze śledztwa oraz danych i zeznań świadka, które miały narazić bieg postępowania. Chodziło o śledztwo dotyczące obrad Sejmu w Sali Kolumnowej z 16 grudnia 2016 roku, które zostało dwukrotnie umorzone przez prokuraturę. W grudniu 2017 r. Sąd Okręgowy w Warszawie pod przewodnictwem sędziego Tulei uchylił decyzję prokuratury o pierwszym umorzeniu śledztwa. Tuleya wyraził wówczas zgodę, aby media zarejestrowały ustne uzasadnienie postanowienia sądu.

W lutym 2021 roku sąd Apelacyjny w Warszawie orzekł, że Igor Tuleya jest sędzią Rzeczypospolitej i wciąż ma immunitet.

