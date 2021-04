Ekspert: Jesteśmy niebezpieczni dla Rosji

Wicemarszałek Sejmu Małgorzata Gosiewska do końca tygodnia przebywa z wizytą na Ukrainie. W środę polska delegacja wspólnie z litewskimi i ukraińskimi parlamentarzystami odwiedziła posterunek ukraińskiej armii w miejscowości Szyrokyne.

"Konsekwentna postawa Polski"

– Ta konsekwentna postawa Polski, wspólnie z państwami bałtyckimi, stanowi dla Rosji nie tyle realne, polityczne czy tym bardziej wojskowe zagrożenie, ile wskazuje na to, że Rosja nie może po prostu w tej strefie, którą chciała uważać za buforową, czyli państwa środkowoeuropejskie, te, które przedtem były w ramach Układu Warszawskiego całkowicie uzależnione od woli Kremla, w tej chwili akurat stanowią one pewnego rodzaju zaporę, która utrudnia Rosji prowadzenie polityki rozbijania jedności transatlantyckiej, wbijania klina pomiędzy ważne państwa UE, jak Niemcy czy Francja, a Stany Zjednoczone – komentował na antenie Polskiego Radia 24 dr Wiktor Ross.

Jak dodał ekspert, USA muszą się liczyć mimo wszystko ze stanowiskiem Polski, jako tym krajem, który jest jednak państwem z dużym potencjałem. – Nie można pozwolić na to, by całkowicie lekceważyć stanowisko Polski, która jest wobec Rosji bardzo silnie krytyczna i bezkompromisowa – podkreślił.

Moskwa traktuje Warszawę poważnie

– Sytuacja nasza nie jest łatwa ze względu na to, że Rosja traktuje Polskę jako kraj, który jest wyjątkowo niebezpieczny dla Rosji, przede wszystkim poprzez poparcie polityki Stanów Zjednoczonych, systematyczne poparcie sankcji, jakie UE czy USA wprowadzają wobec Rosji – mowił dr Ross.

I dodał: – Nie chcemy wchodzić w takie relacje, jak czynią to Niemcy w kwestii Nord Stream 2. Z jednej strony nakładamy na Rosję sankcje, mówimy bardzo krytycznie o jej polityce w stosunku do byłych państw ZSRR, jak Ukraina, a z drugiej strony robimy z nimi interesy i uważamy, że mają one charakter czysto biznesowy i nie dotyczą kwestii politycznej. W tym sensie krytyka wobec Polski ze strony Rosji jest systematyczna i korzysta z każdej okazji, by gdzieś Polsce dokuczyć, w sensie propagandowym, wizerunkowym.

