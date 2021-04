"Krzywo, prosto, byle ostro". Fogiel: W kwestii szczepień opozycja bije na oślep

– To jest bardzo dobry przykład niestety dużej części polskiej opozycji, która krzywo, prosto, byle ostro. Na oślep. Nie patrząc, nie analizując bardzo często kompletnie faktów czy sytuacji, jest pierwsza do krytyki, nawet jeśli dwa dni później okaże się, że się ośmieszyli. Krytyka wyłącznie po to, żeby krytykować – stwierdził w TVP Info Radosław Fogiel, który dyskutował z posłem PO Robertem Kropiwnickim

– Słyszeliśmy, że najpierw nie będzie szczepionek w ogóle. Później słyszeliśmy, że te szczepionki dostaliśmy w prezencie od UE, co przecież też nie było prawdą. Później słyszeliśmy sarkastyczne komentarze, no tak, no wiadomo, tutaj to się nie uda, będziemy się szczepić za trzy lata – mówił wicerzecznik PiS.

"Tworzymy punkty szczepień w miarę potrzeb"

– Tworzymy punkty szczepień w miarę potrzeb i w tempie takim, na jakie jest zapotrzebowanie. Bo proszę pozwolić, że porównam to stwierdzenie. Kiedy stworzyliśmy szpitale tymczasowe i mówiliśmy o nich jasno, one są ostatnią linią obrony. One mają być szpitalami rezerwowymi, czyli jak sama nazwa wskazuje, mają być w rezerwie. To pana koledzy z opozycji, nawet jeden były kolega partyjny krytykował rząd, że abstrahując od tych wszystkich słów, które mówiły, że w ogóle takie szpitale są niepotrzebne, to już w ogóle były jakieś horrendum – mówił Radosław Fogiel zwracając się do Kropiwnickiego.

– Rozumiem, że gdybyśmy stworzyli punkty szczepień w grudniu i one by czekały do dzisiaj, do kwietnia aż pojawią się szczepionki, to przecież przez cztery miesiące mielibyśmy festiwal opozycji, po co są te punkty szczepień puste – podsumował wicerzecznik PiS nawiązując do faktu, że opozycja krytykowała wcześniej budowę szpitala tymczasowego na Stadionie Narodowym.

