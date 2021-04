"Hucpa przy Sądzie Najwyższym". Leszczyna ostro o sprawie Tulei: Mafijny układ sędziów Ziobry

Sprawa dotycząca sędziego Tulei rozpoczęła się w środę, a zakończyła w czwartek wieczorem. Izba Dyscyplinarna rozpatrywała wniosek prokuratury o zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie sędziego Igora Tulei na przesłuchanie. Ostatecznie sędziowie odrzucili wniosek śledczych. Zgodnie z decyzją Izby Dyscyplinarnej sędzia Tuleya nie będzie doprowadzony siłą na przesłuchanie.

Sprawę w mocnych słowach komentowała na antenie Polsat News Izabela Leszczyna z Platformy Obywatelskiej.

– To, co się wczoraj wydarzyło, to był jakiś handel pomiędzy Morawieckim a Zbigniewem Ziobrą – oceniła.

– Cała ta hucpa, która toczyła się przy Sądzie Najwyższym przez 2 dni, to bandyckie państwo PiS-u, mafijny układ sędziów Zbigniewa Ziobry, który przypomina filmy włoskie filmy kryminalne z lat 80., gdzie pod rękę szli mafioso, polityk i sędzia. Taką rzeczywistość Polsce funduje PiS – dodawała.

Sprawa sędziego Tulei

W listopadzie 2020 roku Izba Dyscyplinarna SN na wniosek Prokuratury Krajowej uchyliła immunitet sędziego Tulei. Sprawa ma związek z wydarzeniami z grudnia 2016 roku, kiedy po zajęciu przez posłów opozycji sejmowej mównicy, obrady izby zostały przeniesione do Sali Kolumnowej. Tam posłowie Zjednoczonej Prawicy przegłosowali m.in. ustawę budżetową oraz ustawę dezubekizacyjną.

Prokuratura zarzuca sędziemu Tulei, że ujawnił szczegóły postępowania przygotowawczego dotyczącego wydarzeń z 16 grudnia 2016 roku z Sali Kolumnowej oraz zezwolił dziennikarzom na udział w rozprawie dotyczącej tej sprawy.

W lutym 2021 roku sąd Apelacyjny w Warszawie orzekł, że Igor Tuleya jest sędzią Rzeczypospolitej i wciąż ma immunitet.

Czytaj też:

"Robi z siebie osobę prześladowaną". Ast o TuleiCzytaj też:

Ziobro: Czekaliśmy przez lata, ale prawda w końcu zatriumfowałaCzytaj też:

Protest pod siedzibą Sądu Najwyższego. Chodzi o sprawę Tulei