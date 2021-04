"To nie jest żadne orzeczenie". Miller o decyzji ws. Tulei

Sprawa dotycząca sędziego Tulei rozpoczęła się w środę, a zakończyła w czwartek wieczorem. Izba Dyscyplinarna rozpatrywała wniosek prokuratury o zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie sędziego Igora Tulei na przesłuchanie. Ostatecznie sędziowie odrzucili wniosek śledczych. Zgodnie z decyzją Izby Dyscyplinarnej sędzia Tuleya nie będzie doprowadzony siłą na przesłuchanie.

"Wszyscy jesteśmy zaskoczeni"

O sprawę pytany był w Radiu ZET Leszek Miller.

– Wszyscy jesteśmy zaskoczeni, łącznie z sędzią, który przewidywał inny bieg wydarzeń – ocenił polityk.

– Wysłuchałem ustnych motywów odmowy zatrzymania sędziego Tulei i muszę powiedzieć, że to wyjątkowa ekwilibrystyka. Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego stwierdziła, że nie ma wystarczających dowodów na winę pana Tulei i kwestionuje zasadność postawienia pana sędziego przed zarzutami – komentował orzeczenie Miller.

Dopytywany, czy sędzia Tuleya powinien stawić się w prokuraturze, odradził mu takie posunięcie.

– Oczywiście, że nie. Niezależnie od tego, że wszyscy ucieszyli się werdyktem Izby Dyscyplinarnej, ale proszę pamiętać, że to nie jest sąd. To, że Izba Dyscyplinarna odmówiła zatrzymania sędziego Tulei nie znaczy, że jest sądem. My się wszyscy cieszymy z tego orzeczenia, ale na dobrą sprawę to nie jest żadne orzeczenie – podkreślał.

Miller: Za parę dni TSUE zamrozi Izbę Dyscyplinarną

Na początku kwietnia Komisja Europejska pozwała Polskę do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej za "nękanie sędziów". Pozew ma związek z ustawą dyscyplinującą sędziów i działaniami Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego wobec polskich sędziów. Chodzi między innymi o znoszenie immunitetów. Zdaniem Leszka Millera, "na przestrzeni paru dni TSUE wyda postawienie odnośnie zamrożenia działalności Izby Dyscyplinarnej SN".

Czytaj też:

"Hucpa przy Sądzie Najwyższym". Leszczyna ostro o sprawie Tulei: Mafijny układ sędziów ZiobryCzytaj też:

Protest pod siedzibą Sądu Najwyższego. Chodzi o sprawę Tulei