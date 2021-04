"Pokolenia nam tego nie wybaczą". Wałęsa apeluje do Polaków

– Chciałbym państwa przekonać, że cała moja walka nie jest o Wałęsę, nie jest o to, czy on był, czy nie był agentem. Cała moja walka pokazuje, jaki jest stan naszego kraju, jakimi metodami jesteśmy rządzeni i w jaki sposób walczy się z nami – mówi Wałęsa na nagraniu opublikowanym na Facebooku.

Tłumaczy, że w jego sprawie zapadły dwa różne wyroki sądów, które "udowadniają, że władza komunistyczna produkowała materiały" przeciwko niemu. – Grafolodzy to potwierdzili, sądy wydały prawomocne wyroki, które nie zostały wykonane. A po dziesięciu latach Kaczyński, Ziobro zmienia wyroki. Nieprawdopodobne, to się nie mieści w głowie, nawet za czasów komunistycznych – przekonuje.

Wałęsa: Kozak Ziobro zmienia wyroki sądów

– Po dziesięciu latach znajduje się kozak Ziobro i zmienia wyroki sądów. A więc co oni mówią: Rodacy, nie honorujcie żadnych wyroków sądów, bo je można zawsze zmienić. Przyjdzie kozak Ziobro i wam zmieni – stwierdził Wałęsa.

– Pokolenia nam tego nie wybaczą, jak nie skończymy z tą parodią. To nie są żadne sądy, to nie jest żadne rządzenie. Nie wiem, jak to nazwać, dlatego jeszcze raz was proszę: nie myślcie, że tu chodzi o Wałęsę. Ja bym dawno to puścił, a po co mi to? Tu chodzi o to, że ja walczyłem o wolną, demokratyczną Polskę. W tej walce zwyciężyliśmy, ustanowiliśmy trójpodział władzy – najlepszy z możliwych systemów. Na czele tego systemu jest konstytucja i sądownictwo – oświadczył.

"Mam gdzieś Wałęsę"

– Będę walczył, aż zrozumiecie, że ja mam gdzieś Wałęsę. Ja mam gdzieś, czy on był czy nie był agentem. Mnie chodzi o to, jak jesteśmy rządzeni, jakimi metodami zwalcza się nas i demokrację – powiedział były prezydent.

– Do tych sądów, tak wyglądających, nie będę chodził. To nie są sądy, to nie jest rządzenie. (…) Nie wybaczą nam pokolenia, że daliśmy się tak rządzić. Mnie to ubliża, mnie to poniża i dlatego będę walczył do upadłego – zapowiedział.

