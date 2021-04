Andrusiewicz: Trzecia fala epidemii w zakresie zgonów zaczyna opadać

Zgodnie z danymi MZ z piątku potwierdzono zakażenie koronawirusem u 10 858 kolejnych osób. Zmarło 539 chorych z COVID-19. W szpitalach przebywa 28 994 chorych z COVID-19, a 3223 z nich jest podłączonych do respiratorów

– Jeżeli porównalibyśmy dzisiejszy wynik do zeszłotygodniowego to mamy spadek rzędu 39 proc. Porównując ostatnie dwa tygodnie – to te spadki są coraz większe – 39 proc. tydzień do tygodnia – powiedział rzecznik resortu zdrowia Wojciech Andrusiewicz na konferencji prasowej.

Zaznaczył, że pozytywną informacją jest zejście poniżej 12 tys. przypadków zakażeń dobowo oraz opadająca fala w szpitalach. – Ostatniej doby zwolniło się ponad 800 łóżek, zaś ostatniego tygodnia spadek zajętości łóżek to jest rząd 3 tys. 800 – stwierdził.

Spada liczba zgonów

Poinformował, że "zaczyna się delikatny trend spadkowy w przypadku statystyki zgonów". Powiedział, że to nie jest jeszcze ten trend spadkowy, który obserwujemy w szpitalach i w zakresie zakażeń, czyli trend rzędu 20-30 proc., ale tydzień do tygodnia obserwujemy spadek rzędu 7 proc.

Jak zaznaczył, "obserwujemy, że trzecia fala w zakresie zgonów zaczyna opadać". – Ta fala, która przetoczyła się w pierwszej kolejności w zakresie zakażeń, w drugiej kolejności przez szpitale, w trzeciej niestety dotknęła osób, które nie poraziły sobie z covidem powoli wygasają – powiedział rzecznik resortu zdrowia.

30,5 zakażenia na 100 tys. mieszkańców

Andrusiewicz poinformował, że "dziś w skali kraju mamy 30,5 zakażenia na 100 tys. mieszkańców". – We wtorek mówiłem, że mamy województwa powyżej 50 zakażeń. Dziś już ich nie ma. Województwem z największą liczbą zakażeń jest woj. śląskie na poziomie 43 zakażeń na 100 tys. mieszkańców. Na drugim biegunie mamy woj. warmińsko-mazurskie, podlaskie i podkarpackie, gdzie z zakażeniami zeszliśmy poniżej 20 osób na 100 tys. mieszkańców – wymienił Andrusiewicz.

Choruje dużo młodych ludzi

Rzecznik MZ Wojciech Andrusiewicz w czasie piątkowej konferencji prasowej mówił, że spada liczba hospitalizacji związanych z COVID-19. – Musimy nadal jednak pamiętać, że liczba osób hospitalizowanych w Polsce jest duża – podkreślił.

– 19 proc. osób zakażonych w ciągu ostatniego miesiąca w Polsce to są osoby w przedziale 31-40 lat, co oznacza, że dość dużo osób młodych ulega teraz zakażeniu. Dlatego mimo tych spadków musimy bardzo dbać o siebie i musimy uważać – mówił.

Zaapelował o cierpliwość i o odpowiedzialność w kolejny weekend i weekend majowy.

Mutacje koronawirusa w Polsce

Podczas konferencji prasowej rzecznik MZ podkreślił też, że w Polsce nie potwierdzono dotychczas brazylijskiego wariantu wirusa.

– Dwóch Polaków, którzy zostali z nim zdiagnozowani, byli w Belgii. Wrócili już do kraju, ale są w tej chwili ozdrowieńcami – podkreślił Andrusiewicz.

– Dominująca i praktycznie jedyna opcja wirusa w Polsce to jest w tej chwili wariant brytyjski. Stanowi mniej więcej 97 proc. wszystkich przypadków – zaznaczył.

