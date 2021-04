Prezydent Duda opublikował selfie. "Właśnie zarejestrowałem się na szczepienie"

Od piątku na szczepienie przeciwko COVID-19 mogą się rejestrować osoby urodzone w 1972 roku. Rejestracja odbywa się przez internet, infolinię, SMS-em lub w punktach szczepień.

"Dzisiaj dzień naszego rocznika. Właśnie zarejestrowałem się na szczepienie przeciw COVID19. A Ty?!?" – napisał w piątek prezydent Andrzej Duda na Twitterze.

Prezydent nie podał daty swojego szczepienie, nie wiadomo też którym preparatem zostanie zaszczepiony.

Rejestracja kolejnych roczników

W tym tygodniu nadal każdego dnia do grupy rejestrujących dołącza kolejny, młodszy rocznik. Odpowiednio: 23 kwietnia jest to rocznik 1972, a 24 kwietnia będzie to rocznik 1973.

Od poniedziałku 26 kwietnia nastąpi przyspieszenie i każdego dnia zapisywać na szczepienia będą mogły się dwa roczniki. Z kolei od 7 maja rejestracja będzie obejmować po trzy roczniki. Rząd zapowiada, że do 9 maja każdy, kto skończył 18 lat, otrzyma e-skierowanie.

Prawie 10 mln szczepień w Polsce

Jak podano w piątek na stronach rządowych, w Polsce w pełni zaszczepionych – czyli dwiema dawkami lub jednodawkową szczepionką Johnson & Johnson – jest 2 495 838 osób. Do tej pory wykonano w sumie 9 806 966 szczepień przeciw COVID-19. Pierwszą dawkę otrzymało 7 311 128 osób.

Przekazano też informację, że w czwartek zaszczepiono najwięcej osób, bo 296 926. Z kolei w środę było to 279 678 szczepień. To do tej pory najwyższe liczby podanych dawek w ciągu jednego dnia.

Od początku szczepień odnotowano w Polsce 6539 niepożądanych odczynów poszczepiennych tzw. NOP, w większości objawiających się zaczerwienieniem i krótkotrwałym bólem w miejscu wkłucia. Zutylizowano łącznie 10 661 dawek szczepionek. Dane obejmują okres od 27 grudnia 2020, gdy zaszczepiono pierwszą osobę w Polsce, do północy dnia poprzedzającego dzień publikacji.

Polscy pacjenci otrzymują cztery szczepionki przeciw COVID-19. Preparat opracowany przez Janssen Pharmaceutica NV, firmę z pionu farmaceutycznego Johnson & Johnson, jako jedyny wymaga podania jednej dawki. Szczepionki firm Pfizer/BioNTech, Moderna i AstraZeneca są dwudawkowe.