Wiadomo ile osób otrzymało już dwie dawki szczepionki na COVID-19

Do tej pory wykonano w sumie 9 806 966 szczepień przeciw COVID-19. Pierwszą dawkę otrzymało 7 311 128 osób – podano w piątek na stronach rządowych.

Nowe dane dot. szczepień

Przekazano też informację, że w czwartek zaszczepiono najwięcej osób, bo 296 926. Z kolei w środę było to 279 678 wkłuć. To do tej pory najwyższe liczby podanych dawek w ciągu jednego dnia.

Od początku szczepień odnotowano w Polsce 6539 niepożądanych odczynów poszczepiennych tzw. NOP, w większości objawiających się zaczerwienieniem i krótkotrwałym bólem w miejscu wkłucia. Zutylizowano łącznie 10 661 dawek szczepionek. Dane obejmują okres od 27 grudnia 2020, gdy zaszczepiono pierwszą osobę w Polsce, do północy dnia poprzedzającego dzień publikacji.

Polscy pacjenci otrzymują cztery szczepionki przeciw COVID-19. Preparat opracowany przez Janssen Pharmaceutica NV, firmę z pionu farmaceutycznego Johnson & Johnson, jako jedyny wymaga podania jednej dawki. Szczepionki firm Pfizer/BioNTech, Moderna i AstraZeneca są dwudawkowe.

Jutro zostanie wykonane 10-milionowe szczepienie

Pełnomocnik rządu ds. Narodowego Programu Szczepień Michał Dworczyk mówiła dzisiaj rano w Polskim Radiu o wyzwaniach, które stoją przed organizatorami programu szczepień. – Wśród osób starszych szczepienia cieszyły się większym zainteresowaniem. Teraz dla nas wszystkich, mówię o całym społeczeństwie, wyzwaniem jest, żeby podobne zainteresowanie było docelowo wśród osób z tym kohort wiekowych młodszych – tłumaczył.

– Padają różne wartości, różny odsetek jest wskazywany jako ten, który spowoduje, że społeczeństwo uzyska odporność populacyjną. Ilu naukowców, tyle opinii. Te szacunki są rozstrzelone między 40 a 70% – podał minister. –Jutro zostanie wykonane 10-milionowe szczepienie – ogłosił polityk.

