Prezydent: Do 2049 roku w Polsce ma nastąpić wyłączenie węgla z produkcji elektrycznej

Dwudniowy szczyt klimatyczny w formule on-line rozpoczął się w czwartek z inicjatywy prezydenta Stanów Zjednoczonych. Joe Biden zaprosił do udziału w spotkaniu 40 przywódców z całego świata.

Aktywna rola Polski

– Polska odgrywa bardzo aktywną rolę w globalnej polityce klimatycznej. Z ogromną nadwyżką redukcyjną CO2 zrealizowaliśmy postanowienia protokołu z Kioto z 1997 r. Trzykrotnie na naszej polskiej ziemi byliśmy organizatorami Światowej Konferencji Klimatycznej. Ostatnio uzgodniliśmy m.in. śląską Deklarację Solidarnej i Sprawiedliwej Transformacji – powiedział podczas swojego wystąpienia prezydent Andrzej Duda.

Prezydent Polski przekazał, że spotkał się z Młodzieżową Radą Klimatyczną, która zrzesza młodych przedstawicieli organizacji pozarządowych w Polsce, walczących o środowisko naturalne i ochronę klimatu: – Oczekują oni realizacji ambitnych celów klimatycznych, a jednocześnie mają pełną świadomość jak bardzo trudna jest ta droga.

Koniec węgla

Andrzej Duda powiedział, że 22 kwietnia doszło w Polsce do zawarcia porozumienia pomiędzy związkami górniczymi a stroną rządową. Umowa społeczna dotyczy warunków wygaszania koplni węgla kamiennego. – Do 2049 roku ma nastąpić wyłącznie węgla z produkcji elektrycznej – mówił Duda. – W Polsce w ciągu najbliższych dwóch dekad, zamierzamy zbudować nowy, zeroemisyjny system energetyczny, dzięki czemu udział węgla zmniejszy się z obecnych 70 do nawet 11 proc. w 2040 r. – zapowiedział prezydent.

– W Polsce postawiliśmy na elektromobilność. To ogromna szansa (…). Jesteśmy największym eksporterem autobusów elektrycznych w UE. Nasze ambicje dotyczą również transportu indywidualnego i odejścia od silników spalinowych – tłumaczył prezydent.

Andrzej Duda przekonywał, że "klimat jest przedmiotem wyjątkowej troski także państw Inicjatywy Trójmorza": – Jest dla nas jasne, że musimy realizować ambitną politykę klimatyczną opartą na zasadach sprawiedliwej transformacji.

