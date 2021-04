Tuleya: W mojej sprawie rozstrzygało coś, co nie jest sądem

Sędziowie nieuznawanej przez opozycję i samego sędziego Tuleyę Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego orzekli w czwartek wieczorem, że prokuratura nie może doprowadzić siłą byłego sędziego Sądu Okręgowego w Warszawie na przesłuchanie. W piątek Prokuratura Krajowa zapowiedziała zaskarżenie tej decyzji.

"Nie ma żadnej wartości"

W rozmowie z TVN24 Igor Tuleya powiedział, że traktuje czwartkowe orzecznie "wyłącznie jako przerwę na nabranie sił, bo nie ma tak naprawdę się z czego cieszyć". – W mojej sprawie rozstrzygało coś, co nie jest sądem i decydowała osoba, która nie jest niezawisłym sędzią. Ta decyzja, która wczoraj zapadła, nie ma żadnej wartości, a po drugie Prokuratura Krajowa będzie ją skarżyła – tłumaczył Tuleya.

– Myślę, że jest kilka tygodni luzu, ale to jest taki czas na przygotowanie się do dalszej walki w obronie praworządności – stwierdził. Jak dodał, "nie chodzi o moją sprawę": – Walczymy o te zasady, o które walczymy od pięciu lat.

Tuleya: Zaczynam wierzyć w edukację prawną

Odnosząc się do uzasadnienia orzeczenia Izby Dyscyplinarnej, Tuleya stwierdził, że "pod tym, co mówił Adam Roch pewnie podpisałby się każdy prawnik". – Myślę, że wytłumaczenie jest bardzo proste: zaczynam wierzyć w walor edukacji prawnej. Po tym, jak przez 22 godziny sędzia Roch słuchał wystąpień moich trzech obrońców, to nawet taka osoba jak on zaczęła odwoływać się do konstytucji i standardów europejskich – stwierdził Tuleya w rozmowie z reporterem TVN24.

I dodał: – Podejrzewam, ze gdyby to posiedzenie trwało dobę dłużej, to pan Adam Roch zapisałby się do Iustitii (stowarzyszenie sędziów, wielokrotnie krytykujące działania władz wobec niezawisłego sądownictwa), a pan prokurator Czesław Stanisławczyk do Lex super omnia (stowarzyszenie prokuratorów).

Czytaj też:

"Natychmiastowe zaprzestanie wszelkich działań". Jourova przedstawia "radę" dla Izby Dyscyplinarnej