"Dyktuje dziś warunki gry". Libicki o Gowinie

– Wcześniejszych wyborów raczej nie będzie, Jarosław Gowin stwierdził, że będzie w Zjednoczonej Prawicy do końca obecnej kadencji – powiedział polityk na antenie Polskiego Radia 24.

– Osobą, która dzisiaj dyktuje warunki gry politycznej, jest Jarosław Gowin. To on ma największe zdolności koalicyjne i klucze do ukształtowania nowej większości w parlamencie – ocenił senator PSL Jan Filip Libicki.

Spotkanie liderów Zjednoczonej Prawicy

Wirtualna Polska ustaliła, że do spotkania liderów Zjednoczonej Prawicy: Jarosława Kaczyńskiego, Zbigniewa Ziobry i Jarosława Gowina ma dojść w niedzielę. Według informatorów serwisu, na spotkaniu prezes PiS ma ugasić pożar, jaki w ostatnim czasie wybuchł w Zjednoczonej Prawicy.

– To nie będzie spotkanie ostatniej szansy, jakby chciała to widzieć opozycja i niektórzy komentatorzy. Faktycznie sytuacja w koalicji Zjednoczonej Prawicy jest napięta, ale to nie jest czas na przyspieszone wybory, czy wyjście z koalicji Jarosława Gowina albo Solidarnej Polski Zbigniewa Ziobry. Obie partie, po rekonstrukcji rządu, poczuły się bardzo pewnie siebie i zaczęły mocno zabiegać o swoje racje i elektorat – mówi rozmówca WP.

Portal podaje, że będzie to pierwsze od dłuższego czasu spotkanie Kaczyński-Ziobro-Gowin. Nieoficjalnie, wicepremier, szef Porozumienia miał spotkać się w Kancelarii Premiera z wicepremierem, prezesem PiS Jarosławem Kaczyńskim kilkanaście dni temu, ale do spotkania nie doszło. Powodem miało być sejmowe głosowanie nad opodatkowaniem kamperów pod koniec marca. Porozumienie Gowina zagłosowało wówczas razem z opozycją nad odrzuceniem propozycji PiS.

