Dworczyk: Przekroczyliśmy liczbę 10 mln wykonanych szczepień

Pełnomocnik rządu ds. szczepień zaznaczył, że jesteśmy na półmetku zadania, jakim – zgodnie z deklaracjami premiera – jest wykonanie 20 mln szczepień do końca czerwca.

"Zgodnie z deklaracjami Premiera Mateusza Morawieckiego naszym celem jest wykonanie 20 mln szczepień do końca czerwca. Już dziś jesteśmy na półmetku tego zadania. Właśnie przekroczyliśmy liczbę 10 mln wykonanych szczepień!" – napisał Michał Dworczyk na Twitterze.

Akcja szczepień nabiera tempa

Podkreślił, że Narodowy Program Szczepień (NPS) przyspiesza i zachęcił wszystkich do rejestracji.

"NPS to gigantyczny wysiłek lekarzy, pielęgniarek, ratowników, laborantów – wszystkich, którzy od kilku miesięcy z poświęceniem realizują go bezpośrednio w punktach szczepień. Wszystkim Państwu razem i każdemu z osobna chciałbym serdecznie podziękować" – napisał szef KPRM.

Jak zapisać się na szczepienie?

Upoważnieni do zapisów mogą rejestrować się na kilka sposobów: dzwoniąc na infolinię 989, za pośrednictwem internetu – korzystając z systemu e-Rejestracji i z Internetowego Konta Pacjenta; wysyłając SMS-a na numer 880-333-333 lub bezpośrednio w punkcie szczepień.

Polscy pacjenci otrzymują cztery szczepionki przeciw COVID-19. Preparaty firm Pfizer/BioNTech, Moderna i AstraZeneca są dwudawkowe, a preparat opracowany przez Janssen Pharmaceutica NV, firmę z pionu farmaceutycznego Johnson & Johnson, wymaga podania jednej dawki.

9 maja. Ważna data

"Program szczepień to nadzieja na to, że w najbliższym czasie pokonamy epidemię. Staramy się być z Narodowym Programem Szczepień o krok przed dostawami, które w najbliższym czasie będą coraz większe. Do 9 maja każdy z nas, kto skończył 18 lat, otrzyma e-skierowanie. Będziemy mogli zarejestrować się na szczepienie zgodnie z nowym harmonogramem – począwszy od 26 kwietnia codziennie uruchamiana będzie rejestracja dla kolejnych roczników. Podjęliśmy decyzję, że każda osoba dorosła będzie mogła skorzystać z niewykorzystanej dawki w punkcie szczepień. Nie chcemy, by jakakolwiek szczepionka się zmarnowała" – czytamy na stronie gov.pl.