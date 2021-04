Młodzieżówka Razem ostrzega przed paczkomatami. "Wyzysk pracownika"

Sprawa dotyczy pomorskiej sekcji młodzieżówki partii Razem. Działacze są przejęci sprawą... paczkomatów. Na Facebooku udostępniono grafikę, na której widnieje paczkomat InPost, obok natomiast widnieje napis "wyzysk pracowników i pracowniczek. Naciąganie ustawy krajobrazowej".

"Czy oddając usługę doręczania przesyłek całkowicie w ręce spółki akcyjnej, która rozwija się przykładowo dzięki dziurom budżetowym wspólnot mieszkaniowych nie przyczyniamy się do oddawania jeszcze większej władzy w ręce ludzi skupionych na zysku własnym?" – czytamy w ich wpisie.

Sprawa paczkomatów

"Paczkomaty wyrastają niczym grzyby po deszczu!" – alarmują młodzi działacze lewicy. Ich zdaniem stawianie nowych urządzeń paczkowych nie jest uregulowane ustawowo w odpowiednim stopniu.

"Od września 2020 roku w Gdańsku nie trzeba uzyskać pozwolenia na budowę paczkomatów, co skutkuje stawianiem ich wszędzie, gdzie się tylko da, czasami nawet przez wspólnoty mieszkaniowe poszukujące zarobku. Automaty paczkowe jednak czasami lądują w miejscach, w których stać nie powinny - na przykład w miejscu dostępnym głównie dla pieszych, do którego dostępu nie mają samochody. Kurier zaopatrujący paczkomat codziennie przejeżdża po małej wysepce trawy, która kiedyś była zielona, a teraz jest pełna błota" – czytamy we wpisie zamieszczonym na oficjalnym koncie młodzieżówki na Facebooku.

Działacze Razem podkreślają, że paczkomaty również wpływają negatywnie na estetykę miasta. Planując renowacje, remonty i nowe inwestycje poszukujemy spójnego języka wizualnego i użytkowego - który może być zakłócany przez ich nieustawność" – czytamy.

Swój wpis działacze zakończyli apelem o zastanowienie się nad kwestią regulacji usług InPostu.

