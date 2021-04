Rehabilitacja pocovidowa. Premier: Stajemy się pionierami w tej dziedzinie

"Coraz więcej badań i doświadczeń pracowników służby zdrowia walczących z pandemią sygnalizuje, że samo przebycie COVID-19 nie kończy historii pacjenta z tą chorobą. Już podczas pierwszej fali koronawirusa lekarze zwracali się do nas z koncepcjami uruchomienia specjalistycznej rehabilitacji pocovidowej" – napisał premier Morawiecki na Facebooku.

W swoim wpisie szef rządu przypomniał, że we wrześniu 2020 r. uruchomiono ośrodek w Głuchołazach, gdzie prowadzona jest pięciomodelowa rehabilitacja dla osób, które pokonały COVID-19. Morawiecki podkreślił, że był to pierwszy tego typu ośrodek pierwszy w Polsce, ale także jako jedno z pierwszych na świecie tego typu miejsc rehabilitacyjnych. "Zainteresowanie programem jest ogromne, dlatego też będzie on rozszerzany. Spośród 29 placówek podległych MSWiA wstępnie 10 kolejnych zgłosiło deklaracje uruchomienia podobnych programów" – dodał.

Rehabilitacja pocovidowa

"Dziś po raz kolejny stajemy się pionierami w tej dziedzinie, ponieważ od 1 maja ruszy rehabilitacja „pocovidowa” w Szpitalu Specjalistycznym MSWiA w Złocieńcu, która dotyczyć będzie głównie dolegliwości psychologicznych, psychiatrycznych i neurologicznych" – przekazał premier.

Polityk dodał, że w szpitalu MSWiA opracowano innowacyjny program rehabilitacji psychologiczno-psychiatrycznej dla osób, które przechorowały COVID-19.

Morawiecki wskazał, że pandemia przyniosła wiele konsekwencji w postaci dolegliwości na tle psychicznym. "Odpowiedzialni politycy i odpowiedzialni rządzący muszą reagować na wyzwania, które się pojawiają. Dlatego w dobie pandemii, ale także w świecie popandemicznym, temat zdrowia psychicznego jest niezwykle ważny" – stwierdził.

