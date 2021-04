Nowacka uderza w Konfederację. "Dziambor to chwalebny wyjątek"

Dzisiejszy program "Śniadanie w Polsat News" był w znacznym stopniu poświęcony rozwojowi pandemii koronawirusa w Polsce. Podczas programu wywiązała się dyskusja między Barbarą Nowacką z KO a Arturem Dziamborem z Konfederacji.

– Bardzo się cieszę, że prezydent Duda zmienił zdanie [w sprawie szczepień - red.]. Pamiętam jak w trakcie kampanii wypowiadał się na temat szczepienia na grypę. Mówił, że się "nie szczepi, bo nie" - było to puszczanie oka do antyszczepionkowców i wyborców Konfederacji. Być może poseł Dziambor to chwalebny wyjątek, jednak tamto towarzystwo jest bardzo antyszczepionkowe – mówiła Nowacka.

Również Adrian Zandberg z Razem wskazywał, że duży odsetek Polaków nie chce się szczepić, co ma jego zdaniem być efektem "tego co wyprawiali panowie z Konfederacji". Poseł podkreślał ponadto, że obecnie jest czas, żeby "ponadpartyjnie, ponad podziałami przeprowadzić dużą akcję zachęcania do szczepień".

Dziambor odpowiada

Polityk Konfederacji zaprotestował przeciwko atakom Nowackiej i Zandberga. Poseł podkreślił, że jego ugrupowanie nie jest antyszczepionkowe. – Mówię o dobrowolności, a wy na siłę mówicie o antyszczepionkowcach. Nikt z nas nie jest antyszczepionkowcem. Wszyscy jesteśmy za tym, żeby była dobrowolność, a nie państwowy przymus. Jeśli uważacie, że ten przymus powinien być, to chciałbym to usłyszeć – mówił polityk.

– Nie mam żadnych problemów ze szczepieniem. Przechorowałem COVID-19 bardzo ciężko i mam zamiaru przechorowywać tego ciężko jeszcze raz – zapewniał.

Koronawirus w Polsce

Mamy 7 219 nowych zakażeń koronawirusem – podało w niedzielę rano Ministerstwo Zdrowia. W szpitalach przebywa 27 336 chorych z COVID-19, a 3 185 z nich jest podłączonych do respiratorów – podało w niedzielę Ministerstwo Zdrowia. Resort przekazał, że kwarantanną objętych jest ponad 216 tys. osób.

Ministerstwo Zdrowia poinformowało, że dla pacjentów z COVID-19 przygotowane jest 45 098 łóżek i 4 521 respiratory.

Tydzień wcześniej, 17 kwietnia, resort informował, że w szpitalach przebywa 32 073 pacjentów, w tym – 3372 pod respiratorem.

Ministerstwo przekazało ponadto w sobotę, że na kwarantannie jest 216 922 osób. Resort podał też, że wyzdrowiało dotąd 2 439 412 zakażonych.

