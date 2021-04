Chuć Sylwii Chutnik

Piórkiem i pazurkiem | Małgośka – mówią mi – na prawicy to same bogoojczyźniane smutasy. – Aha – odpowiadam. – Bo cyrk i kabaret jest po lewej stronie i tu nikt was nie prześcignie.

Weźmy np. taką różowogrzywą pisarkę i aktywistkę LGBT – Sylwię Chutnik, „absolwentkę Gender Studies”, czyli współczesnego łysenkizmu. Zresztą ileż bardziej naukowy byłby wydział typu „Grzybobranie Studies”? Bo w przeciwieństwie do dżenderów tu akurat od muchomora do grzyba atomowego – wszystko występuje w przyrodzie i nawet zabija.