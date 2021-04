Wiosna Biedronia znowu szokuje. "Satanistyczna Orgia" z okazji urodzin ojca Rydzyka?

We wpisie na Twitterze administratorzy konta Wiosny Biedronia poinformowali o pikiecie (której motywem jest „Satanistyczna Orgia”), a także zacytowali wypowiedź posłanki Lewicy Joanny Scheuring-Wielgus.

– My Torunianie i Torunianki nie mamy nic wspólnego z działaniami Rydzyka. Dlatego proszę aby naszego kochanego Torunia z tym panem nie łączyć! – mówi (cytowana we wpisie) polityk.

W odpowiedzi na falę krytyki, administratorzy konta dodali kolejny wpis, w którym wytłumaczyli się z wpisu o „Satanistycznej Orgii”.

„Drodzy obserwujący i komentatorzy! Nie, nie organizujemy żadnej »satanistycznej orgii« w Toruniu, jak nazwał ją Tadeusz Rydzyk, tylko donosimy o tym, że kolejny raz odbędzie się tam demonstracja urodzinowa. Pozdrawiamy i podrzucamy więcej informacji” – tłumaczą aktywiści, podając link do tekstu w serwisie „Gazety Wyborczej”.

"Będzie procesja zakończona orgią"

W tekście zatytułowanym „Na urodziny Tadeusza Rydzyka feministki organizują »satanistyczną orgię« pod Radiem Maryja”, dziennikarka "Gazety Wyborczej" objaśnia tymczasem, że chodzi o „kolejną chryję pod Radiem Maryja”.

Dziennikarka relacjonuje, że od 2018 roku feministki z okazji urodzin księdza Tadeusza Rydyka organizują przed siedzibą jego radia spotkania, które same nazywają „chryją”.

Podczas poprzednich spotkań odbył się m.in. pochód przypominający procesję na Boże Ciało, podczas którego aktywistki niosły wykonaną z kartonu waginę w koronie. Feministki wywiesiły wówczas na płocie czternaście kartek z lewicowymi postulatami i nazwały je „ stacjami drogi krzyżowej kobiet”.

– Będzie procesja zakończona orgią. Chciał, to ma. Oczywiście nie zabraknie solenizanta, będą życzenia i prezenty – opowiada o planach na tegoroczne spotkanie Agata Chyżewska-Pawlikowska z Toruńskiej Brygady Feministycznej w rozmowie z „GW”.

Sformułowanie „satanistyczne orgie” to nawiązanie do wypowiedzi o. Rydzyka, który w lutym br. w programie „Rozmowy Niedokończone” określił tak strajki pro-aborcyjnych działaczek. – Ateiści zrobią wszystko, żeby ludzi wyrwać z Kościoła (…). To, co jest na ulicach, ta wulgarność. To są orgie satanistyczne – stwierdził wówczas duchowny.

