Dzieci wracają dziś do szkół. Nauka hybrydowa w wielu województwach

Zajęcia w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego nadal w całym kraju mogą odbywać się stacjonarnie. W kształceniu zawodowym będzie możliwość realizacji zajęć praktycznych i praktyk zawodowych.

W poniedziałek weszła w życie nowelizacja rozporządzenia ministra edukacji i nauki w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Zgodnie z nowelą od 26 kwietnia lekcje w systemie hybrydowym w klasach I-III w szkołach podstawowych będą mieli uczniowie w 11 województwach: zachodniopomorskim, pomorskim, warmińsko-mazurskim, lubuskim, kujawsko-pomorskim, mazowieckim, podlaskim, świętokrzyskim, lubelskim, podkarpackim, małopolskim.

Tzw. system hybrydowy, ma polegać na prowadzeniu zajęć w taki sposób, że nie więcej niż 50 proc. uczniów klas I–III szkoły podstawowej realizuje zajęcia w szkole oraz co najmniej 50 proc. uczniów realizuje zajęcia zdalnie. Dyrektor szkoły podstawowej ma ustalić harmonogram prowadzenia zajęć zgodnie z tym podziałem, biorąc pod uwagę, w miarę możliwości, równomierne i naprzemienne realizowanie tych zajęć przez każdego ucznia.

W szkole podstawowej prowadzona ma być również opieka świetlicowa dla uczniów, którzy uczą się stacjonarnie. Będzie ona organizowana na wniosek rodziców.

Co z pozostałymi województwami?

W pozostałych pięciu województwach: dolnośląskim, łódzkim, opolskim, śląskim i wielkopolskim uczniowie klas I–III szkół podstawowych nadal będą uczyć się zdalnie.

Zostaje tam utrzymany obowiązek zorganizowania przez dyrektora szkoły opieki świetlicowej dla dzieci, których rodzice są do tego uprawnieni. Wsparcie powinny uzyskać rodziny, w których przynajmniej jeden z rodziców jest zatrudniony w podmiocie leczniczym lub świadczy usługi na rzecz przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się pandemii.

Tylko klasy I–III

Przedłużone zostaje do 2 maja zawieszenie zajęć stacjonarnych w szkołach podstawowych, szkołach ponadpodstawowych, placówkach kształcenia ustawicznego i centrach kształcenia zawodowego, ośrodkach rewalidacyjno-wychowawczych i domach wczasów dziecięcych. Prowadzona jest tam nauka w formie zdalnej. Zawieszone jest też stacjonarne funkcjonowanie szkolnych schronisk młodzieżowych. Ponieważ 3 maja jest dniem ustawowo wolnym w praktyce zawieszenie zajęć stacjonarnych jest nie do 2 maja, tylko do 3 maja.

Czytaj też:

Rehabilitacja pocovidowa. Premier: Stajemy się pionierami w tej dziedzinieCzytaj też:

Gut o liczbie zakażeń: Gdyby to nie była niedziela, powiedziałbym, że powinniśmy się cieszyćCzytaj też:

Szczepienia powinny być obowiązkowe? Mocne słowa eksperta