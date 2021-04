Rząd wyśle szczepionki dla pracowników polskiej ambasady w Indiach

W niedzielę po południu do Polski przyleciał specjalny samolot, którym do Polski z Indii ewakuowany został ciężko chory na COVID polski dyplomata. Towarzyszyła mu jego rodzina: również chora ciężarna żona oraz czwórka dzieci.

Polska pomoże pracownikom ambasady

Dworczyk był pytany podczas konferencji prasowej, czy rząd przewiduje ewakuację pracowników polskiej ambasady w Indiach.

– Jeśli chodzi o placówkę w New Delhi i naszych dyplomatów, to monitorujemy sytuację. Jeżeli gdziekolwiek na świecie miałaby miejsce sytuacja, gdzie polski dyplomata potrzebuje takiej pomocy, jak ostatnio, to będziemy udzielać takiej pomocy – zadeklarował szef KPRM.

Dworczyk przekazał, że samolot, który ewakuował polskiego dyplomatę z Indii, przywiózł do polskiej ambasady koncentratory tlenu, dodatkowy sprzęt, który - jego zdaniem - "może być potrzebny ambasadzie, w tej sytuacji, w której są Indie".

– Wiem, że niektóre z tych koncentratorów zostały użyczone innym placówkom, które mają podobne potrzeby i chorych pracowników – dodał minister.

Szczepionki dla ambasady

Dworczyk zapowiedział, że rząd planuje wysłać w tym tygodniu szczepionki dla pracowników polskiej ambasady w Indiach. – Planujemy, żeby LOT-em CARGO do Indii wysłać w tym tygodniu szczepionki, tak, żeby wszyscy nasi pracownicy, personel, został zaszczepiony przeciwko COVID-19 – oświadczył szef KPRM.

W Indiach zanotowano po raz piąty z rzędu rekordowo wysoką liczbę nowych zakażeń koronawirusem w ciągu doby - 352 991. To najwyższy wskaźnik na całym świecie. Liczba zgonów w tym samym czasie również była rekordowo wysoka - 2812. Łączna liczba zmarłych wzrosła do 195 123 - podało ministerstwo zdrowia tego kraju.

