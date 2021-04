Fogiel: Koalicja z Pawłem Kukizem jest możliwa

Wicerzecznik Prawa i Sprawiedliwości został zapytany na antenie Radia ZET o rozmowy dotyczące współpracy partii rządzącej z posłami Kukiz'15.

"Rozmowy cały czas trwają"

– Jestem w stanie sobie wyobrazić Zjednoczoną Prawicę na tyle szeroką, że również Paweł Kukiz czy część jego współpracowników, osób które startowały wraz z nim do Sejmu się w niej zmieści – tłumaczył Radosław Fogiel.

– Pytanie o wolę polityczną również tamtej strony – dodał polityk. Fogiel podkreślił także, że "rozmowy cały czas trwają". – Jednak nie wiem, czy zakończy się to szerszą współpracą czy tylko pojedynczymi ustawami. Jest to w gestii Pawła Kukiza, żeby się z nami dogadać – stwierdził wicerzecznik PiS.

Dziennikarka zapytała także posła PiS o nową umowę koalicyjną. – Jest, funkcjonuje (umowa koalicyjna - red.) i w toku dalszych rozmów zobaczymy czy są potrzebne do niej jakieś korekty, czy będziemy ją jakoś zmieniać czy nie. To są już kwestie wtórne, techniczne – tłumaczył Fogiel.

– Nic nie jest jeszcze przesądzone. Ale z pewnością nie będziemy, jeżeli miałoby dochodzić do jakichś negocjacji, korekt, rozmów, poprawek, jakkolwiek to nazywać, to z pewnością nie będziemy tego czynić za pośrednictwem mediów. Tylko właśnie jest to jedna z tych spraw, które lepiej rozstrzygać w własnym gronie – dodał polityk.

Krytyka pod adresem Kukiza

Paweł Kukiz przyznał niedawno w jednym z programów, że otrzymał list od Krzysztofa Skiby dot. prezesa PiS.

Lider zespołu "Big Cyc" od dłuższego czasu zarzuca Kukizowi, że ten przez współpracę z PiS-em przyczynił się do "demontażu państwa prawa". Tym razem skierował do niego słowa, w których nazywa prezesa Jarosława Kaczyńskiego "potworem" oraz wzywa go do powrotu na muzyczną scenę. Lider Kukiz '15 podzielił się odpowiedzią, jaką wystosował do swojego przyjaciela.

– Potworem jest dla mnie ustrój. Zadzwoniłem po tym liście do Krzyśka Skiby i mu to powiedziałem, że w obecnym ustroju jedna osoba w państwie może sprawować władzę wręcz absolutną – odpowiedział Kukiz w jednym z programów Wirtualnej Polski.

