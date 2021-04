Pierwsza grupa sportowców zaszczepiona

W pierwszej kolejności zaszczepieni zostali przedstawiciele siatkówki – sześć zawodniczek, 13 graczy i członkowie sztabów. W tym gronie byli m.in. środkowe Klaudia Alagierska, Anna Stencel i Zuzanna Efimienko-Młotkowska, rozgrywający Fabian Drzyzga, atakujący Bartosz Kurek, przyjmujący Bartosz Bednorz oraz trener męskiej kadry Vital Heynen. Ten ostatni nieco wcześniej tego dnia dotarł samolotem do Polski.

Wszyscy z poniedziałkowej grupy otrzymali jednodawkową szczepionkę.

"Ułatwienie logstyczne"

– Jest to dużo wygodniejsze dla sportowców pod względem technicznym. Oni podróżują bardzo dużo i bardzo długo są poza miejscem zamieszkania. To zdecydowanie ułatwia logistycznie ten proces – powiedział PAP doktor Hubert Krysztofiak, szef misji medycznej na igrzyska w Tokio i przewodniczący Komisji Medycznej PKOl.

Jak dodał, również pozostałe osoby ze świata sportu przewidziane do szczepienia w ramach ogłoszonej 14 kwietnia decyzji rządu prawdopodobnie otrzymają jednorazową szczepionkę.

– Takie rozwiązanie jest rekomendowane. Mogą się zdarzyć sytuacje, że komuś z zawodników zostanie podana inna szczepionka, ale w tym momencie generalnie taki jest plan, by wszyscy dostali jednodawkową – zaznaczył.

System kilkuetapowy

Krysztofiak potwierdził, że PGE Narodowy jest centralnym punktem do szczepienia sportowców. Zwrócił też uwagę, że proces ustalania kolejnych grup do szczepienia jest kilkuetapowy.

– Sytuacja jest dynamiczna. Spełniony musi być wymóg formalny. Każdy z zawodników musi się zadeklarować i wypełnić oświadczenie o przekazaniu swoich danych osobowych do punktu szczepień. Traktujemy to jako zgodę na szczepienie i na podstawie takich indywidualnych oświadczeń polskie związki sportowe tworzą listy, które przesyłają do nas. My je weryfikujemy i przesyłamy do punktów szczepień. Związki pracują teraz nad tym, listy spływają systematycznie i my je systematycznie przekazujemy, w tym momencie na PGE Narodowy. To wszystko przebiega płynnie i nie ma ograniczeń, bo punkt ten pracuje z dużą wydajnością. Każdego dnia, kiedy tylko są chętni zawodnicy i są spełnione wspomniane warunki formalne, są zgłaszani do szczepień – relacjonował.

Szef misji medycznej na tegoroczne igrzyska i przewodniczący Komisji Medycznej PKOl zapewnił, że w miarę możliwości w kolejnych dniach stale będą szczepione kolejne grupy zawodników.

– Nie pamiętam teraz jak jest w przypadku jutra, ale na pewno są już zapisane grupy na środę i czwartek. Kolejne osoby dochodzą, tak więc może ktoś jeszcze się pojawi. To płynny układ. Zmienia się to z godziny na godzinę – podkreślił.

Decyzja rządu

Premier Mateusz Morawiecki 14 kwietnia ogłosił decyzję o zaszczepieniu członków kadr narodowych w sportach olimpijskich. Uwzględniono w tym gronie nie tylko zawodników szykujących się do występu m.in. w igrzyskach w Tokio, ale także piłkarską reprezentację Polski, która będzie uczestniczyła w zbliżających się mistrzostwach Europy.

Proces szczepienia sportowców nadzoruje Centralny Ośrodek Medycyny Sportowej.