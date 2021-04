Projekt ustawy o zasobach własnych UE przyjęty przez rząd. Ziobro i Wójcik byli przeciw

Według informacji portalu 300polityka.pl, rząd przyjął projekt ustawy o ratyfikacji decyzji o zwiększeniu zasobów własnych Unii Europejskiej, który w praktyce potrzebny do uruchomienia Funduszu Odbudowy.

Jak zaznaczono, projekt został przyjęty przy dwóch odrębnych głosach, które zgłosili Zbigniew Ziobro i Michał Wójcik. Reszta członków rządu głosowała za.

Porozumienie ws. Funduszu Odbudowy

Niedawno miało miejsce spotkanie liderów koalicji Zjednoczonej Prawicy ws. poparcia dla Funduszu Odbudowy. Według ustaleń portalu Interia, jednym z najtrudniejszych tematów był ten dotyczący głosowania nad ratyfikacją decyzji o zasobach własnych Unii Europejskiej, która jest konieczna do uruchomienia pomocy finansowej dla gospodarek krajów członkowskich w związku z pandemią koronawirusa. Polska może liczyć z tej puli na 58 mld euro.

Mimo sprzeciwu Solidarnej Polski liderzy Zjednoczonej Prawicy mieli osiągnąć porozumienie w sprawie Funduszu Odbudowy. Uznano nawet, że weto partii Ziobry w tej sprawie może stanowić wartość dodaną.

Wspólny wyjazd Kaczyńskiego, Gowina i Ziobry

Co więcej, liderzy ZP zdecydowali, że czas reaktywować Radę Koalicji. W konsekwencji Kaczyński, Gowin i Ziobro planują wspólny wyjazd poza Warszawę, żeby "w luźniejszej atmosferze" zastanowić się nad konkretnymi ustawami, które będą razem popierać do końca kadencji.

Z informacji do jakich dotarła Interia wynika, że podczas spotkania nie było mowy o renegocjacji umowy koalicyjnej między PiS, Solidarną Polską, a Porozumieniem.

Koalicja Zjednoczonej Prawicy rządzi Polską od 2015 roku.

– Część Zjednoczonej Prawicy mówi do innego elektoratu, część do innego. Podobnie było przy wejściu do Unii Europejskiej. W PiS jedna trzecia z Markiem Jurkiem była sceptyczna, dwie trzecie popierało. To dawało możliwość połykania elektoratu ze wszystkich stron – przekazał informator portalu.

Czytaj też:

Lewica po spotkaniu z premierem. Biedroń: Nie możemy zmarnować tej szansyCzytaj też:

Premier spotka się z klubem Lewicy ws. KPOCzytaj też:

Poncyljusz: Zagłosuję przeciw Krajowemu Planowi Odbudowy w takiej formie