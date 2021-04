"Może zagrozić suwerenności i gospodarce". Stanowisko partii Ziobry ws. Funduszu Odbudowy

We wtorek podczas posiedzenia rządu został przyjęty projekt ustawy w sprawie ratyfikacji decyzji o zwiększeniu zasobów własnych w budżecie UE oraz uchwalę w sprawie przedłożenia decyzji Sejmowi do ratyfikacji. Teraz sprawą zajmie się paralement. Sprzeciw do projektu złożyli ministrowie Solidarnej Polski – szef resortu sprawiedliwości Zbigniew Ziobro i minister w KPRM Michał Wójcik.

SP ostrzega przed konsekwencjami

Solidarna Polska w opublikowanym w mediach komunikacie uzasadnia swój sprzeciw wobec ratyfikacji decyzji o zwiększeniu zasobów własnych w budżecie UE.

"Przy sprzeciwie Ministra Sprawiedliwości Prokuratora Generalnego Zbigniewa Ziobro oraz Ministra - członka Rady Ministrów Michała Wójcika rząd przyjął dziś uchwałę w sprawie przedłożenia Sejmowi do ratyfikacji decyzji o zwiększeniu zasobów własnych UE oraz projektu ustawy udzielającej zgody na tę ratyfikację. Oba dokumenty są związane z planem uruchomienia unijnego Funduszu Odbudowy, który – w ocenie Solidarnej Polski – może w przyszłości zagrozić suwerenności Polski i zaszkodzić polskiej gospodarce" – czytamy.

"Solidarna Polska od wielu miesięcy wyrażała zdecydowany sprzeciw wobec negocjowanego na forum Unii Europejskiej pakietu budżetowego, którego elementem jest „mechanizm praworządności” – rozporządzenie, które umożliwia arbitralne blokowanie należnych Polsce funduszy w procedurze naruszającej unijne traktaty z jednoczesnym przyjęciem zaostrzenia celów klimatycznych UE do 2030 roku, które to cele są bezpośrednio związane z konstrukcją samego budżetu" – wskazano w stanowisku.

"Wspólna wizja Ojczyzny"

W komunikacie poruszono także kwestię relacji wewnątrz Zjednoczonej Prawicy.

"Pomimo różnicy zdań dotyczącej kwestii Funduszu Odbudowy, Solidarna Polska jest przekonana, że Zjednoczoną Prawicę łączy wspólna wizja Ojczyzny i plan przebudowy państwa. Zdecydowanie opowiadamy się za dalszym działaniem koalicji, która od 6 lat wprowadza w kraju rozwiązania korzystne dla milionów Polaków. Wspólnie zmieniamy Polskę na lepsze i chcemy kontynuować te zmiany w ramach Zjednoczonej Prawicy" – czytamy.

