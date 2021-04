NFZ: Już ponad 100 placówek chce prowadzić rehabilitację pocovidową

Na polecenie ministra zdrowia Adama Niedzielskiego, NFZ przygotował program rehabilitacji po COVID-19, początkowo realizowany w trybie stacjonarnym i w leczeniu uzdrowiskowym. Program został rozszerzony i może być realizowany również w warunkach ambulatoryjnych i domowych.

"Już ponad 100 placówek medycznych, w tym uzdrowisk, chce pomagać osobom, które chorowały na #COVID19, w powrocie do pełni sił i codziennych aktywności. Każdy uczestnik programu rehabilitacji pocovidowej skorzysta z zabiegów fizjoterapeutycznych i wsparcia psychologicznego" – przekazał we wtorek na Twitterze Fundusz.

Specjaliści szacują, że przynajmniej jedna trzecia pacjentów ma powikłania po chorobie wywołanej koronawirusem. Najczęściej są to: problemy z oddychaniem, zmniejszona ogólna sprawność organizmu i tolerancja wysiłku fizycznego, bóle mięśniowo-stawowe, zaburzenia lękowe i depresyjne.

Minister Niedzielski przedstawił "plan na powrót do normalności"

– Dzisiaj inicjujemy bardzo ważny projekt dla zdrowia wszystkich Polaków, wszystkich tych, którzy mieli okazję przejść zakażenie COVID-19 – poinformował we wtorek minister. – III fala COVID-19 jest słabnąca. Apogeum liczby zachorowań, hospitalizacji czy zgonów mamy już za sobą. Naszym priorytetem w najbliższym czasie będzie odbudowa zdrowia Polaków po pandemii – dodał.

Niedzielski tłumaczył, że najważniejszym zadaniem na najbliższe miesiące będzie powrót do normalnego leczenia, do zajmowania się zdrowiem, tak jak zajmowaliśmy się nim w czasie przed pandemią koronawirusa. Na zaprezentowany przez ministra zdrowia plan na powrót do normalności składają się: Krajowa Sieć Onkologiczna, Krajowa Sieć Kardiologiczna, rehabilitacja post-covid, profilaktyka 40+ oraz zniesienie limitów świadczenia usług medycznych specjalistycznych.

– Chcemy wykorzystać sieć uzdrowisk w całym kraju. Wszystkie uzdrowiska spełniające określone warunki, po zgłoszeniu do Narodowego Funduszu Zdrowia, będą mogły dołączyć do programu rehabilitacji postcovidowej – powiedział. Niedzielski podkreślił, że rehabilitacja postcovidowa będzie powszechnie dostępna. Jak dodał, najczęstszym skutkiem przebycia zakażenia jest utrata wydolności oddechowej.