Gdzie można polecieć bez testów? Ważne informacje dla podróżujących

Mieszkańcy Polski podróżując do większości krajów Europy wciąż muszą się liczyć z koniecznością przedstawiania negatywnego wyniku testu na obecność koronawirusa i/lub przejścia obowiązkowej kwarantanny. Do niektórych krajów, np. do Czech czy na Węgry można wjechać tylko w uzasadnionych sytuacjach, których nie obejmują podróże w celach turystycznych.

Ograniczenia w podróżowaniu

W wielu państwach nadal obowiązują związane z pandemią COVID-19 ograniczenia. Na poziomie unijnym prowadzone są prace nad wprowadzeniem tzw. Cyfrowego Zielonego Certyfikatu, który pozwoliłby na wzajemne uznawanie w państwach Unii Europejskiej świadectw szczepień przeciwko COVID-19, wyników testów i zaświadczeń o przebyciu choroby. Jak zapewniono dokument w papierowej lub cyfrowej formie nie ma być warunkiem podróżowania, ma jedynie "ułatwiać bezpieczne i swobodne przemieszczanie się po UE".

Grecja według zapowiedzi tamtejszego rządu ma być gotowa na przyjęcie zagranicznych turystów w połowie maja. Już teraz osoby, które ukończyły pełen cykl szczepień przeciwko COVID-19 (co oznacza przyjęcie wymaganej liczby dawek, przy czym ostatni zastrzyk musiał nastąpić najpóźniej dwa tygodnie przed podróżą) mogą wjechać do tego kraju bez konieczności przedstawiania testu czy przechodzenia kwarantanny. Dotyczy to podróżnych m.in. z UE. Osoby bez szczepień muszą przedstawić negatywny test typu PCR przeprowadzony nie wcześniej niż 72 godziny przed przybyciem. W kraju wciąż obowiązują poważne ograniczenia, nie wolno swobodnie poruszać się między jego regionami, a restauracje prowadzą sprzedaż tylko na wynos.

Podróżując do Chorwacji mieszkańcy większości krajów UE muszą mieć ze sobą negatywny wynik testu typu PCR lub niektórych testów antygenowych, nie starszy niż sprzed 48 godzin. Badanie można też wykonać bezpośrednio po przyjeździe. Z tego obowiązku zwolnione są osoby, które przeszły pełny szczepienie lub przechorowały infekcję, co również trzeba potwierdzić odpowiednim zaświadczeniem. Polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych ostrzega przed podróżami do Chorwacji ze względu na poważną sytuację epidemiczną w tym kraju. Zaznaczono, że liczba zakażeń w przeliczeniu na mieszkańca należy do najwyższych w UE, a wskaźniki epidemiczne nadal rosną. W restauracjach i barach klienci obsługiwani są tylko w ogródkach, od godz. 22 do 6 rano nie wolno sprzedawać alkoholu. Niektóre regiony, w tym te wokół Zagrzebia, Dubrownika, Zadaru czy Splitu wprowadziły dodatkowe obostrzenia.

Polacy udający się do Hiszpanii muszą przedstawić negatywny wynik testu PCR wykonanego w okresie 72 godz. przed przyjazdem i wypełnić dostępny w internecie formularz. Takie same zasady obowiązują przy podróżach do Portugalii, Bułgarii i na Maltę. Ten ostatni kraj zapowiada, że niedługo z tego wymogu zostaną zwolnione w pełni zaszczepione osoby.

Przed wejściem na pokład samolotu na Cypr również trzeba wylegitymować się negatywnym wynikiem testu PCR przeprowadzonego nie wcześniej niż 72 godz. przed rozpoczęciem podróży. Badanie trzeba powtórzyć po przylocie na wyspę. Na Cypr bez tych obostrzeń mogą na razie podróżować zaszczepieni mieszkańcy Izraela, planuje się wprowadzenie takich udogodnień także dla urlopowiczów z Wielkiej Brytanii i UE.

Polscy turyści przybywający do Włoch muszą okazać negatywny wynik testu antygenowego lub PCR. Dodatkowo do 30 kwietnia wszyscy wjeżdżający do tego kraju ze strefy Schengen muszą przejść obowiązkową pięciodniową kwarantannę zakończoną kolejnym testem.

Podróżni udający się z Polski do Czarnogóry muszą przy wjeździe przedstawić negatywny wynik badania PCR nie starszy niż sprzed 48 godzin lub potwierdzenie przejścia pełnego cyklu szczepień. Wykonany w ciągu ostatnich dwóch dób test pozwala także na przekroczenie granicy z Serbią oraz Bośnią i Hercegowiną.

Polacy podróżujący do Słowenii generalnie podlegają 10-dniowej kwarantannie. Zwolnić z niej może jednak negatywny wynik badania PCR, jeżeli od pobrania wymazu do przekroczenia granicy nie minęło więcej niż 48 godzin, zaświadczenie o przebyciu COVID-19 lub pełnym zaszczepieniu się przeciwko tej chorobie.

Albania jest jednym z nielicznych państw świata, do którego mieszkańcy Polski mogą wjechać bez konieczności przedstawiania wyniku badania czy przechodzenia kwarantanny. Podobnie jest przy podróżach do Macedonii Północnej, a z krajów pozaeuropejskich – Meksyku, Tanzanii, Dominikany i Kostaryki. MSZ ostrzega jednak, że turyści mogą być poddawani wyrywkowym kontrolom stanu zdrowia, a sytuacja epidemiczna w Tanzanii (i będącym częścią tego państwa Zanzibarze) oraz w Meksyku jest poważna.

Polacy udający się do Turcji muszą okazać negatywny wynik badania przeprowadzonego w ciągu 72 godzin przed przybyciem do tego państwa. Prezydent Turcji Recep Tayyip Erdogan zapowiedział w poniedziałek wprowadzenie pełnego lockdownu w całym kraju. Potrwa od czwartku do 17 maja. Nie będzie wolno swobodnie podróżować między miastami, już teraz w kraju obowiązuje godzina policyjna, a restauracje prowadzą obsługę tylko w ogródkach. Nie dotyczy to lokali w hotelach, w których mogą być obsługiwani, przy zachowaniu obostrzeń sanitarnych, mieszkający tam goście.

Z koniecznością przedstawienia negatywnego wyniku testu sprzed najdalej 72 godzin muszą się też liczyć turyści udający się do Tunezji i Egiptu. Lecąc do któregoś z najpopularniejszych kurortów tego ostatniego kraju (Hurghady, Szarm El-Szejk czy Marsa Alam) można też wykonać badanie po przylocie, na lotnisku.

Polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych nadal apeluje o unikanie podróży zagranicznych, które nie są konieczne.

Przybywający do Polski z zagranicy środkami transportu zbiorowego są zobowiązani do odbycia 10-dniowej kwarantanny. Obowiązek ten dotyczy zarówno podróżnych przyjeżdżających z UE, jak i spoza Unii; również polskich obywateli. Z kwarantanny zwolnione są m.in. osoby, które przeszły infekcję koronawirusem lub otrzymały pełen cykl szczepień przeciwko Covid-19. W wypadku powracających ze strefy Schengen z kwarantanny zwalnia również negatywny wynik testu antygenowego lub PCR wykonanego w okresie 48 godzin przed przybyciem. Podróżni spoza strefy Schengen mogą uniknąć kwarantanny poddając się badaniu bezpośrednio po wjeździe do Polski.

Wszystkie szczegółowe i aktualne informacje dotyczące podróżowania po Europie dostępne są na prowadzonej przez UE stronie www.reopen.europa.eu/pl, a także na stronie polskiego MSZ www.gov.pl/web/dyplomacja/informacje-dla-podrozujacych.