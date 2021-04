Przeszukanie w domu syna Mariana Banasia

Jak ustalił serwis WP.pl, CBA od rana prowadzi działania m.in. w domu syna prezesa Najwyższej Izby Kontroli Mariana Banasia – Jakuba Banasia.

Z nieoficjalnych informacji wynika, że CBA wykonują czynności na polecenie prokurator Elżbiety Pieniążek z Prokuratury Regionalnej w Białymstoku, która prowadzi śledztwo w sprawie ewentualnych nieprawidłowości w oświadczeniach majątkowych byłego ministra finansów, a dziś prezesa Najwyższej Izby Kontroli – podaje Wirtualna Polska.

"Funkcjonariusze CBA prowadzą przeszukania w kilkunastu lokalizacjach. Czynności są prowadzone w ramach śledztwa dot. podejrzenia składania fałszywych oświadczeń majątkowych przez osobę pełniącą funkcję publiczną" – podał przed godziną 10 rano minister koordynator służb specjalnych Stanisław Żaryn.

Wybory kopertowe pod lupą NIK

Media łączą przeszukanie w domu Banasia z informacjami o szeregu kontroli, zapowiadanych przez NIK. Chodzi m.in. o raport dotyczący nieprawidłowościach przy wyborach kopertowych i skali przewinień rządu".

Raport Najwyższej Izby Kontroli dotyczący wyborów kopertowych, które ostatecznie nie doszły do skutku jest już gotowy i wkrótce ma zostać opublikowany – podała w ubiegłym tygodniu "Gazeta Wyborcza".

Z ustaleń dziennikarzy tego tytułu wynika, że dokument ma zostać opublikowany pod koniec kwietnia, natomiast według TVN24 wyniki kontroli mają być ujawnione 18 maja.

W trakcie przeprowadzonych czynności kontrolerzy NIK mieli ustalić, ile dokładnie środków przeznaczono na organizację wyborów, które nie doszły do skutku. Wiadomo, że same pakiety do głosowania przygotowane dla Poczty Polskiej, kosztowały 68,8 mln zł. Do tego dochodzą koszty Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych w wysokości 4,5 mln zł.

NIK miała również przyjrzeć się podstawom prawnych do podjętych w związku z organizacją wyborów działań.

