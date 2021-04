Minister zdrowia zaszczepił się przeciwko COVID-19 na Stadionie Narodowym w Warszawie, który w tej chwili działa jako szpital tymczasowy dla pacjentów zakażonych koronawirusem oraz jako punkt szczepień. Niedzielski otrzymał preparat koncernu AstraZeneca.

Szczepienie ministra

W zeszłym tygodniu Adam Niedzielski poinformował, że zarejestrował się na szczepienie przeciwko COVID-19. Jak napisał na Twitterze, rejestracja za pośrednictwem profilu zaufanego zajęła pół minuty.

"Dziś dzień rejestracji mojego rocznika! Rejestracja z wykorzystaniem profilu zaufanego zajęła 30 sekund. Termin za 5 dni. System podpowiedział miejsce, czas i preparat - #AstraZeneca. Tak jak deklarowałem nie zawahałem się ani sekundy" – pisał szef resortu zdrowia.

Po otrzymaniu szczepionki minister zdrowia odpowiadał na pytania dziennikarzy. Niedzielski stwierdził, że czuje ulgę w związku ze szczepieniem.

– Dzisiaj, być może to jeszcze przedwczesne, ale mam zdecydowane poczucie ulgi. Poczucie ulgi, że to już jest naprawdę ta ostatnia prosta. Ja dzisiaj zaszczepiłem się preparatem AstraZeneca, więc poczekam trochę na drugą dawkę, ale niemniej jednak naprawdę to poczucie ulgi się pojawia i ten stres jest troszeczkę mniejszy – powiedział podczas konferencji prasowej.

Minister zapewnił także, że nadal będzie zachowywał obostrzenia sanitarne.

– Ale oczywiście cały czas ta dyscyplina związana z noszeniem maseczki, przestrzeganiem wszystkich obostrzeń, bo jeszcze tego statusu pełnego zaczepienia nie posiadam –dodał.

Adam Niedzielski podziękował personelowi za profesjonalnie wykonany zabieg.

Minister zaapelował również do wszystkich, którzy mają wątpliwości odnośnie szczepień o zaufanie ekspertom i przyjęcie szczepionki.

– Apeluję do wszystkich, którzy mają wątpliwości co do szczepienia, by podejmując decyzję, myśleli nie tylko o sobie, ale też o swoich bliskich. Wszyscy chcemy wrócić do normalnego funkcjonowania – powiedział Niedzielski.

Szczepienia w Polsce

Według danych z 28 kwietnia w Polsce wykonano dotąd 10 740 169 szczepień przeciw COVID-19. W pełni zaszczepione - dwiema dawkami preparatów od firm Pfizer, Moderna i AstraZeneca, a także jednodawkową szczepionką Johnson & Johnson - są 2 746 824 osoby.

Pierwszą dawkę – jak przekazano w środę na rządowych stronach - otrzymało 8 072 900 osób.

Od 27 grudnia ub.r., gdy rozpoczęły się w Polsce szczepienia przeciw COVID-19, zutylizowano 10 993 dawki.

Zgłoszono 6 774 niepożądane odczyny poszczepienne, w tym większość łagodnych, objawiających się zaczerwienieniem i bólem w miejscu wkłucia.

