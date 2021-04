Prokuratura składa kolejny wniosek o uchylenie immunitetu Grodzkiemu

Do kancelarii Senatu wpłynął drugi wniosek prokuratury o uchylenie immunitetu marszałkowi tej izby Tomaszowi Grodzkiemu. Śledczy chcą postawić politykowi PO zarzuty przyjmowania korzyści majątkowych, kiedy ten był dyrektorem szpitala specjalistycznego w Szczecinie. Pierwsze z pism prokuratury pozostało bez rozpatrzenia.

Śledztwo prokuratury

Pod koniec marca br. Prokuratura Regionalna w Szczecinie złożyła wniosek o wyrażenie zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej marszałka Senatu Tomasza Grodzkiego. Śledczy podejrzewają, że sprawując stanowiska dyrektora szpitala specjalistycznego w Szczecinie oraz ordynatora tamtejszego Oddziału Chirurgii Klatki Piersiowej, Grodzki przyjmował od pacjentów korzyści majątkowe.

Grodzki od początku kategorycznie zaprzecza wszystkim zarzutom. – Nigdy w życiu, mogę to zeznać na "mękach piekielnych", nie uzależniałem żadnego zabiegu od jakichkolwiek wpłat pacjentów. To się kłóci z etyką i moim wychowywaniem – przekonywał w wywiadzie udzielonym stacji Polsat News 23 marca.

Odrzucony wniosek

W połowie kwietnia Grodzki poinformował, że pierwszy wniosek o uchylenie mu immunitetu został odesłany do prokuratury. Powodem miały być uchybienia natury formalnej.

Teraz prokuratura złożyła drugi wniosek w tej sprawie. Zdaniem śledczych wezwanie do jego poprawienia było "pozbawione podstawy prawnej i uzasadnienia faktycznego".

"Z zebranych dowodów wynika, że Tomasz Grodzki jako dyrektor szczecińskiego szpitala przyjmował korzyści majątkowe w złotówkach i dolarach, zobowiązując się w zamian do osobistego przeprowadzenia operacji lub ich szybkiego wykonania, a także do zapewnienia pacjentom dobrej opieki lekarskiej" – piszą prokuratorzy w piśmie przesłanym do redakcji portalu rmf24.pl.

Złożenie wniosku jest konieczne, aby można było pozbawić marszałka Senatu immunitetu.

