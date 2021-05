„Piątka dla zdrowia” ministra zdrowia

I zapowiada „piątkę dla zdrowia”, czyli plan naprawy zdrowia Polaków po pandemii, która negatywnie odbiła się na zdrowiu nie tylko z powodu COVID-19, lecz także ze względu na ograniczenie dostępności do leczenia, zaniedbanie wykonywania badań profilaktycznych i niekorzystne zmiany w stylu życia. Pierwszym krokiem jest stopniowe „przywracanie” do systemu opieki niecovidowej „łóżek covidowych”, co zwiększy możliwość hospitalizacji z innych powodów niż COVID-19 i wykonywania zabiegów planowych. Od początku maja zostaje wycofana rekomendacja NFZ o wstrzymaniu i przesuwaniu zabiegów planowych (nie dotyczyła ona nigdy procedur onkologicznych).