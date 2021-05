Renesans Tradycji?

W 2007 r., gdy Benedykt XVI ogłosił motu proprio „Summorum Pontificum”, stwierdzające prawo każdego kapłana do sprawowania tradycyjnej Mszy łacińskiej (przedsoborowej), „Dziennik Wschodni” tytułował tekst: „Łacina się nie utrzyma”, dodając: „Kapłanów gotowych poprowadzić msze w rycie trydenckim nie brakuje. Ale wszystko wskazuje na to, że nie będzie powrotu do przeszłości, bo wierni przyzwyczaili się do liturgii w języku polskim”. Przeszło 15 lat później tradycjonalistyczne seminaria na świecie nie świecą pustkami, wręcz przeciwnie – w dobie koronawirusa odnotowały rekordowe liczby zgłaszających się kandydatów do kapłaństwa. Mimo postępującej w świecie sekularyzacji Tradycja katolicka najwyraźniej się rozwija i okazuje się pociągać również młodych, co zostało także dostrzeżone przez polskich biskupów w tegorocznym liście do kapłanów na Wielki Czwartek.