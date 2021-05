Marzenie o depisyzacji

Rząd techniczny to pomysł, który powraca od czasu, gdy po raz pierwszy doszło do otwartego konfliktu między Jarosławem Kaczyńskim a Jarosławem Gowinem przy okazji wyborów kopertowych w ubiegłym roku. Wówczas u polityków opozycji zapaliła się lampka z napisem: „Szansa”. Były spotkania, te bardziej oficjalne i te mniej, oraz próby przekonania Gowina, by porzucił koalicję rządzącą i przeszedł na jasną stronę mocy, czyli do opozycji. W nagrodę jego zdrada i wszystkie inne przewiny miały zostać wspaniałomyślnie wybaczone. W ubiegłym roku Gowin jednak nie dał się przekonać i ostatecznie, pomimo odejścia z rządu i rezygnacji z teki wicepremiera, w koalicji pozostał.