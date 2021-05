Integrować Ukraińców

Polska po drugiej wojnie światowej stała się państwem właściwie monoetnicznym. Pozbawionym problemu, jakim dla II RP były agresywne, zakorzenione na swoich etnicznych ziemiach mniejszości narodowe, nielojalne wobec Warszawy i uparcie dążące do utworzenia jej kosztem własnego państwa. Ukraińcy z Podkarpacia, będący potencjalną bazą dla UPA, w ramach akcji „Wisła” zostali przesiedleni na tzw. Ziemie Odzyskane, gdzie nie mogli już czuć się u siebie. Dzisiaj, gdy ich rodacy znad Dniepru i Dniestru masowo przybywają do Polski, zdaniem wielu komentatorów wracają widma przeszłości. Sytuacja jest jednak o wiele bardziej złożona, niż to się wydaje działaczom środowisk kresowych, którzy w każdym przejawie ukraińskiej tożsamości są skłonni widzieć banderowski ślad. Drugi Wołyń nam nie grozi. To nie znaczy jednak, że nie ma powodu do obaw.