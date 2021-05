Bez wyjścia

Pasażerka na gapę w statku kosmicznym wiozącym bezcenne lekarstwa dla ciężko chorych kolonistów okazuje się aniołem zagłady. Jeśli pozostanie na pokładzie, to tlenu zabraknie i dla niej, i dla pilota. Jeśli statek zawróci, to oboje ocaleją. Ale co z ludźmi czekającymi na pomoc? Wielu z nich czeka śmierć.