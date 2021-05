Siła głosu i wieku

Zestaw otwiera oszczędnie zaaranżowana pieśń protestu Bernice’a Johnsona Reagona „I Won’t Crumble with You If You Fall”, którą Jones wykonuje niczym gospelowy kaznodzieja. W „The Windmills of Your Mind” Michela Legranda, opartej na ponurym rytmie, klimat budują staromodne brzmienia sequencerów, organów i mooga. Później pojawiają się klasyki Malviny Reynolds, Cata Stevensa, Boba Dylana, Tony’ego Joe White’a… Współczesną scenę reprezentują kompozycje Michaela Kiwanuki i Todda Snidera.