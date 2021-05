Test „Do Rzeczy”: Motorola moto G100

Największą zaletą w testowanym smartfonie jest coś, czego na pierwszy rzut oka nie widać, czyli wydajny procesor Snapdragon 870, 8 GB pamięci RAM oraz 128 GB szybkiej pamięci wewnętrznej UFS 3.1. Dzięki temu wszystko śmiga, jak należy, aplikacje otwierają się błyskawicznie, a moc, którą użytkownik dostaje do dyspozycji, jest na tyle duża, że producent zachęca, aby podłączać smartfon do telewizora i tworzyć z niego minikomputer. W czasach dominującej zdalnej pracy i nauki może to być bardzo przydatna funkcja, więc motorola w zestawie dodaje przejściówkę HDMI. Dzięki akcesoriom z serii „Ready For” użytkownicy modelu G100 mogą łatwo zamienić smartfona w konsolę i w prosty sposób zacząć grać na dużym ekranie nawet w bardziej wymagające graficznie tytuły.